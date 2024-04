V nedeljo bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, le v zahodnih krajih bo občasno zmerno oblačno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, v mraziščih na Notranjskem okoli 0, najvišje dnevne od 19 do 23, v jugovzhodni Sloveniji do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in toplo.

Vremenska slika: Iznad Skandinavije sega čez srednjo in jugovzhodno Evropo nad Balkan in osrednje Sredozemlje območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnikom k nam priteka postopno toplejši in še vedno razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas dokaj sončno, drugod bo več spremenljive oblačnosti. Predvsem v sosednjih krajih Italije ter v zahodni Hrvaški bodo nastajale krajevne plohe, sprva tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo sončno in toplo, ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden.