»Tretje stranke« z levice in desnice pred prihajajočimi hrvaškimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo čez tri tedne, računajo na tisti del hrvaškega volilnega telesa, ki je utrujen od korupcije, klientelizma in praznih obljub vladajočih. Prav ti volilci obupano iščejo drugo možnost in novo upanje zunaj dolgoletne strankarske prevlade HDZ in SDP, ki sta zgolj dva obraza podobne politike.

Kam bodo šli razočarani volilci?

Kljub entuziazmu teh volilcev je bila večina novih političnih strank bolj podobna zvezdam repaticam kot dejanskim novim sijajnim zvezdam na političnem nebu. Malokdo se še spomni levičarske delavske stranke Laburisti, zelene levice Orah ali populističnega Živega zida, ki so v nekem trenutku dobili zadostno podporo nezadovoljnih volilcev za pomembno vlogo v parlamentu, a so še hitreje izginili. Izjema sta konservativna stranka Most in zelena levica Zmoremo!, ki tudi na letošnjih volitvah lahko upata na pomembno vlogo, čeprav nista več novi stranki, tako kot ni več novo niti skrajno desno Domovinsko gibanje, ki ga je na zadnjih volitvah do tretje največje stranke v parlamentu popeljal narodnozabavni pevec Miroslav Škoro, ki pa se je po porazu na predsedniških volitvah umaknil.

Na čelu Domovinskega gibanja je bivši član HDZ in vukovarski župan Ivan Penava, ki kot »tretjo pot« izpostavlja domoljubnost, suverenost in tradicionalno življenje. Ustaviti želijo izseljevanje in odmrzniti služenje vojaškega roka. Menijo, da je nacionalna varnost ogrožena predvsem zaradi migrantov iz arabskih in muslimanskih držav, ustavili bi tudi financiranje »protihrvaških« društev. V povolilno sodelovanje nikakor ne želijo z Zmoremo! niti z dosedanjo koalicijsko Samostojno demokratsko srbsko stranko (SDSS). Na volitve bodo šli s še petimi manjšimi strankami, med katerimi je tudi nova populistična stranka Pravo in pravda, ki sta jo zagnala nepovezana evroposlanca Mislav Kolakušić in Ivan Vilibor Sinčić.

Edina kandidatka za mandatarko

Z Domovinskim gibanjem v nobenem primeru ne želijo sodelovati v platformi Zmoremo!, ki je zavrnila sodelovanje s SDP in bo na volitvah nastopila z novo stranko upokojencev Hočemo pravično!. V prvi volilni enoti v središču Zagreba bodo predsedniku HDZ Andreju Plenkoviću zoperstavili eno od svojih koordinatoric Sandro Benčić, ki je za zdaj tudi edina ženska, ki jo kot mandatarko nove vlade vidi katera izmed strank, ki se bodo udeležile volitev.

Benčićeva ni brez možnosti v tekmi proti Plenkoviću, če bodo ponovili izide z lokalnih volitev v Zagrebu leta 2020, ko so pometli s konkurenco, vključno s HDZ. Na izkušnjah vodenja največjega hrvaškega mesta gradijo tudi vizijo države. Predstavili so štiri programske sklope – zeleno in odporno gospodarstvo po meri ljudi in okolja, pravično in enakopravno državo in družbo, ki skrbita za ljudi, močan in odgovoren javni sektor v službi državljanov ter varnost, solidarnost in odpornost proti podnebnim spremembam.

Most, ki gre na volitve v koaliciji z desničarsko stranko Hrvaški suverenisti, se hvali, da so že pokazali, da »niso pod nadzorom Bruslja, tajkunov ali korporacij, temveč da služijo le hrvaškemu narodu«, kot je dejal kandidat za mandatarja te koalicije Nikola Grmoja. Poleg boja proti korupciji so njihove prioritete še demografska revitalizacija države, izboljšanje izobraževalnega sistema, dostopna stanovanja in davčne razbremenitve. O migracijah, družini in vojski pa imajo podobno mnenje kot Domovinsko gibanje.

Čez volilni prag pridejo vedno tudi regionalne stranke Domovinsko gibanje, Most in Suverenisti ter Zmoremo! imajo od 7 do 9 odstotkov podpore volilcev, je pokazala v ponedeljek objavljena raziskava Nove TV. HDZ je blizu 29 odstotkov, SDP zaostaja manj kot šest točk. Preostale stranke naj ne bi dosegle 5-odstotnega volilnega praga. Raziskava kaže na trende, ki gredo znova v prid HDZ in SDP. Ankete sicer obravnavajo Hrvaško kot eno volilno enoto, medtem ko je država razdeljena na deset enot in se praviloma do sabora prebijejo tudi manjše regionalne stranke, kot je to z nekaj poslanci še vsakokrat uspelo Istrskemu demokratskemu zboru (IDS) v volilni enoti, ki ji pripada hrvaška Istra.