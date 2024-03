»Britanija ne bo dopuščala zlonamernih kibernetskih aktivnosti. Prednostna naloga vlade je, da zaščiti našo demokratično ureditev in vrednote,« je v parlamentu dejal namestnik premierja Oliver Dowden, preden je sporočil sankcioniranje dveh kitajskih državljanov (Zhao Guangzong in Ni Gaobin) in kitajskega podjetja Xiaoruizhi Science and Technology Company Ltd, ki ima sedež v Wuhanu. Sankcije vključujejo zamrznitev njihovega premoženja na Otoku in prepoved vstopa v Britanijo ali ostajanja v Britaniji. Poleg tega britanskim posameznikom in podjetjem prepovedujejo finančno in poslovno sodelovanje z njimi.

Vohuni podjetniki v službi notranjega ministrstva

Vlada trdi, da so v ozadju hekerski poskusi, da bi se dokopali do podatkov o britanskih poslancih, ki so kritični do kitajske vlade, in da je omenjeno wuhansko podjetje v resnici hekersko podjetje, ki dela za eno od kibernetskih vohunskih skupin kitajskega notranjega ministrstva, imenovano APT31 (Advanced Persistent Threat Group 31). Ocenila je, da so bili hekerski napadi na volilno komisijo (med avgustom 2021 in oktobrom 2022) med najhujšimi v zgodovini. Hekerji so pridobili dostop do imen in naslovov do 40 milijonov volilcev in do zaupnih elektronskih pisem komisije. ZDA so sporočile, da sta Zhao Guangzong in Ni Gaobin v skupini sedmih kitajskih državljanov, proti katerim so sprožili kazenski pregon zaradi načrtovanja računalniških vdorov in denarnih prevar prek elektronskih medijev v New Yorku.

Poslanec SNP Stewart McDonald, eden od najbolj znanih kritikov Kitajske v britanskem parlamentu, ki so stalne tarče kitajskih hekerskih napadov, spletnega nadlegovanja in objav na družbenih omrežjih, ki jih v njihovem imenu pišejo kitajski režimski hekerji, je ocenil, da je odziv britanske vlade na kitajske grožnje podoben nekomu, ki se na dvoboju s pištolarjem pojavi z leseno žlico. Nekdanji vodja konservativcev IanDuncan Smith, ki je nevede pošiljal elektronska pisma, v katerih je po dolgoletni kritiki Kitajsko nenadoma hvalil, je vladni odziv primerjal s slonico, ki je rodila miško.

Domači kritiki vladinega odziva pravijo, da je Kitajska največja državna grožnja britanski ekonomski varnosti, da poskuša vplivati na izide volitev in da ogroža zahodno demokracijo. Premier Rishi Sunak je pod vse večjim pritiskom, naj Kitajsko, s katero je sedanji zunanji minister David Cameron v časih, ko je bil premier (2010–2016), želel imeti zlato obdobje odnosov, razglasi za grožnjo Britaniji.

Elektronsko dušenje kritikov

Sunak se je ta teden pohvalil, da je Britanija v odnosih s Kitajsko »bolj robustna kot večina njenih zaveznic«. To je bil odziv na kritiko, po kateri britanski zavezniki, posebno ZDA, ukrepajo, britanska vlada pa »samo razmišlja o ukrepih«. Za primer so kritiki navedli, da je spodnji dom ameriškega kongresa sprejel zakon, po katerem se kitajsko podjetje ByteDance lahko izogne prepovedi tiktoka v ZDA, samo če proda svoj večinski delež delnic tega priljubljenega družbenega omrežja.

Ameriško državno tožilstvo je sporočilo, da je kitajska hekerska skupina APT31 ameriškim politikom kritikom Kitajske in na desetine podjetjem, ki delujejo na področjih vsedržavnega ekonomskega pomena (obramba, telekomunikacije …), poslala več kot deset tisoč elektronskih pisem, ki so bila videti, kot bi jih poslali različni ameriški novičarski mediji. Ocenilo je, da so bili glavni cilji »zadušiti kritike kitajskega režima, kompromitirati vladne ustanove in krasti intelektualno lastnino in trgovinske skrivnosti«. Pri tem naj bi imeli kar nekaj uspeha.

Ameriško pravosodno ministrstvo dodaja, da je bil poskus vplivanja na izid ameriških volitev 2020 s hekerskimi vdori v elektronsko pošto žena visokih uslužbencev Bele hiše, senatorjev in članov predsedniške kampanje Joeja Bidna neuspešen. Novozelandska vlada je prav tako obtožila Kitajsko, da je bila leta 2021 v ozadju hekerskega napada na parlamentarno elektronsko omrežje. Kitajski uradni odgovor na vse to? Gre za zlonamerno klevetanje.

EU na udaru kritik EU je deležna veliko hujših kritik kot britanska vlada. Bila naj bi nesposobna pri spoprijemanju z izzivi kibernetske varnosti in pri usklajenem ukrepanju članic, posebno ko gre za Kitajsko. 66 poslancev v članicah EU je bilo v zadnjih nekaj letih med tarčami kitajskih vladnih hekerjev. Tega ni razkrila EU, ampak ameriško državno tožilstvo, ki trdi, da so bili tarče kitajskih hekerjev, povezanih s kitajskim ministrstvom za državno varnost, člani medparlamentarne zveze za Kitajsko (IPAC), ki je kritična do kitajske vlade. V evropskem parlamentu trdijo, da evroposlanci niso bili tarče kitajskih hekerjev.