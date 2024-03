Kdo so študentje, ki naj bi širili rusko propagando

Diplomat, namestnik ruskega vojaškega atašeja in uslužbenec veleposlaništva Ruske federacije v Ljubljani, je bil pretekli teden s strani ministrstva za zunanje in evropske zadeve uradno izgnan in razglašen za nezaželeno osebo. Državo mora zapustiti danes. Ob izgonu se je pojavila kopica neuradnih informacij o povezavah izgnanega diplomata z ruskimi študenti, ki naj bi širili dezinformacije in rusko propagando.