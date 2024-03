Leta 1541, devet let preden je Primož Trubar v Nemčiji izdal prvo knjigo v slovenskem jeziku, so na Dunaju natisnili panegirični spis humanista Pavla Oberstaina iz Radovljice, ki je namenjen cesarju Maksimilijanu I. Latinski hvalospev cesarju je Oberstain napisal že leta 1513, a je bil prvič natisnjen šele leta 1541.

»Cesar je dobro izobražen in dober učenec, latinski jezik mu nikakor ni neznan. Govoriti latinsko mu nikjer ne dela nobenih težav, še celo več, obvlada vsaj pet tujih jezikov /…/. Ker se dogaja, da se poleg posla in obveznosti včasih pojavlja potreba po dejavnem vključevanju v pogovor v različnih drugih jezikih, s katerimi sem vajen imeti opravek ob nekaterih priložnostih, mi je prejšnji mesec velel, da bi mu pripravil besednjak slovenskega jezika, najbolj razširjenega od vseh drugih, ki se ga je treba naučiti. To mi nakazuje, naj ne dvomim, da se lahko prav tega jezika v kratkem času v veliki meri nauči od mene,« v latinščini preberemo iz Oberstainovega zapisa.

Oberstainu slovenskega slovarja ni uspelo končati, je pa naključje hotelo, da se je po skoraj petsto letih na evropskem trgu starih knjig in tiskov pojavil izvod prvega natisa Oberstainovega panegirika. Novi lastnik je prepoznal pomen tega dragocenega tiska in obvestil antikvarja in bibliofila Ažbeta Tomana iz Radovljice, da je ta kulturni spomenik v njegovi zasebni lasti. Po njuni zaslugi je izvirnik prve izdaje Oberstainovega panegiričnega spisa še do 31. marca na ogled v radovljiški knjižnici. Knjiga je poleg razstavljenega izvoda ohranjena le še v dveh popolnih izvodih.

Ker letos mineva 480 let od smrti znamenitega Radovljičana, so se v knjižnici odločili, da bodo javnosti predstavili izvirnik prvega natisa Oberstainovega spisa in pripravili publikacijo z naslovom Panegirično pismo Pavla Oberstaina cesarju Maksimilijanu I. K sodelovanju so povabili bibliotekarja in zgodovinarja dr. Lucijana Adama iz Radovljice, ki je prispeval izvirno razpravo o humanizmu, tri prispevke o Oberstainovem življenju in delu ter bibliografski opis njegove hvalnice za cesarja Maksimilijana I. Pismo izhaja kot prvi zvezek v nastajajoči zbirki, ki so jo poimenovali Radovljiški spomeniki.