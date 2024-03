Ob poskusu obiska spletne strani predsednice države se je danes popoldne uporabniku prikaže obvestilo, da dostop trenutno ni mogoč in da naj poskusi kasneje. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI CERT je potrdil, da je šlo za napad na spletno mesto, ki pa je bil hitro zaustavljen. Ni šlo za vdor v sistem, temveč za upočasnitev delovanja.

Pred tem je ruska hekerska skupina Cyber Army Russia Reborn na družbenem omrežju X objavila zapis, v katerem je napovedala »začetek velikih napadov na vladne spletne strani Republike Slovenije«.

»Po poročanju blizu zanesljivih virov se je Slovenija pridružila češki pobudi za nakup streliva za Ukrajino. To je sporočil češki zunanji minister Jan Lipavsky. Konkretnega zneska pomoči ni navedel, slovenski mediji pa so pred tem poročali, da bi vlada lahko namenila milijon evrov. Spomnimo, Češki je skupaj s partnerji uspelo zbrati del sredstev za nakup prve serije topniških granat za Ukrajino. Ljudska kibervojska napoveduje začetek množičnih napadov na spletne strani državnih organov Republike Slovenije! Začnimo s spletno stranjo predsednice Republike Slovenije,« se glasi zapis skupine na omrežju X.

Cyber Army Russia Reborn has declared a campaign against Slovenia. Directly related to geopolitical events.#cybersecurity#infosec#Slovenia#RussiaUkraineWarpic.twitter.com/dganZKGGXt