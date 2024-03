Okoli 67 km pred koncem preizkušnje je več kolesarjev zgrmelo na tla ob odtočnih jaških na robu ceste. Huje jo je skupil belgijski as Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), ki so ga morali odpeljati z reševalnim vozilom.

Njegova ekipa Visma Lease a Bike je sporočila, da si je sedmi kolesar s svetovne računalniške lestvice zlomil ključnico in več reber, tako da bo zagotovo izpustil dirke po Flandriji, Paris-Roubaix in Amstel Gold.

Bil sem na Van Aertovem kolesu, šlo je za dirkaški incident, ko smo se pripravljali na odločilni del dirke. Naša ekipa in Lidl-Trek smo želeli biti v ospredju, prišlo je do stika, Van Aert pa je ob nekom padel. Padec je bil res grd in takoj sem vedel, da ne bo mogel nadaljevati,« je po koncu organizatorjem dirke o padcu dejal kasnejši zmagovalec.

Ob Van Aertu je padel tudi zmagovalec Gent-Wevelgema, Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki pa je lahko nadaljeval. Med drugimi so odstopili še specialisti za enodnevne dirke Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche-Wanty), Belgijec Jasper Stuyven (Lidl-Trek) in Francoz Arnaud Demare (Arkea-B&B Hotels).

V ospredju se je kasneje izluščila manjša skupina kolesarjev, ki je v zadnjem delu poskušala s številnimi napadi. Odločilen je bil tisti Jorgensona sedem kilometrov pred koncem. Hitro je pridobil prednost in se odlepil zasledovalcem.

Za Jorgensona je to četrta zmaga v karieri, letos pa je presenetil s slavjem na prestižni večdnevni dirki Pariz-Nica in dokazal svojo raznolikost na kolesu.

»Neverjetno, celotna sezona je sanjska, nič se mi ne zdi realno. Zelo pomembno je bilo, da sem imel Tiesja (Benoota, op. STA) v zaključku, tudi naša strategija je sestavljena tako, da skušamo imeti čim več kolesarjev v zaključku. Brez njega ne bi zmagal,« je po etapi priznal Jorgenson.

Ciljno črto je 24-letnik iz Boiseja v ZDA prečkal 29 sekund pred Norvežanom Jonasom Abrahamsenom (Uno-X Mobility) in Švicarjem Stefanom Küngom (Groupama-FDJ).

Na startu dirke so bili trije Slovenci. Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) je odstopil po 80 km zaradi težav s kolenom po nedeljskem padcu na preizkušnji Gent-Wevelgem. Luka Mezgec (Jayco-AlUla) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) nista posegla v boj za najvišja mesta. Ciljno črto sta prečkala z zaostankom 3:48 minute na 43. oziroma 67. mestu.

Dirka skozi Flandrijo je sicer zadnja pripravljalna klasika svetovne serije pred nedeljsko dirko po Flandriji, vrhuncem belgijske sezone enodnevnih klasik. Na njej lanske zmage ne bo branil slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki se na Sierra Nevadi pripravlja na spomenik Liege-Bastogne-Liege ter dirko po Italiji.