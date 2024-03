Spor na relaciji med specializiranim državnim tožilstvom in policijo oziroma med varovano tožilko Matejo Gončin in policijskim centrom za varovanje in zaščito (CVZ) ne pojenja. Ljubljanski odvetnik David Sluga, ki zastopa tožilko, je danes medijem poslal sporočilo, da je Gončinova na generalnega direktorja policije Senada Jušića naslovila zahtevek za vplogled v poročilo internega nadzora. »Po prejemu tega poročila se bo moja varovanka odločila, proti katerim odgovornim osebam in zaradi katerih njihovih protipravnih ravnanj bo sprožila ustrezne pravne postopke,« je zapisal Sluga in dodal: »Življenjsko bistvo in zakonodajni namen varovanja je namreč v varovanju varovane osebe, ne pa v njenem protipravnem nadziranju, šikaniranju in žaljenju.«

Mateja Gončin, ki ima status ogrožene osebe zaradi preiskovanja umora Danijela Božiča, ki naj bi ga umoril zloglasni kavaški klan, je bila v preteklosti zadovoljna z dodeljenimi varnostniki, ne pa z odnosom vodstva. »Zaradi opozarjanja na nepravilnosti je vodstvo CVZ - namesto, da bi jih nemudoma odpravilo - odreagiralo na način, da je pričelo šikanirati skupino njenih varnostnikov, vodji njenega varovanja pa je vodstvo CVZ podalo tudi nižjo oceno dela, kot jo je prejel v vseh letih dela na CVZ. Zaradi tega je ta s pravno pomočjo odvetnika izločeval člana ocenjevalne komisije kot pristranska, navedeno pa je pri vodstvu CVZ očitno povzročilo takšen gnev, da se je odločilo za ukrep, ki do sedaj na CVZ še nikoli ni bil uporabljen, in je razpustilo njeno celotno ekipo varovanja,« je v imenu Gončinove sporočil odvetnik Sluga. Zato se je bila tožilka »prisiljena odpovedati varovanju«.

Tožilka ne sodeluje z dodeljenimi varnostniki

Policija je sicer že pred dnevi pojasnila, da ima tožilka še vedno status varovane osebe, po naših neuradnih informacijah pa je njeno varovanje v praksi dejansko močno oteženo. Tožilka, ki ne želi, da jo varuje nova ekipa, s policisti dejansko ne sodeluje in se jim tudi v največji možni meri izogiba.

Danes so se na resne zaplete odzvali tudi na notranjem ministrstvu. Pojasnili so, da je notranji minister Boštjan Poklukar 28. februarja odredil izredni nadzor nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil v CVZ. »V tem trenutku nadzor še ni zaključen. V primeru kakršnih koli ugotovljenih nepravilnosti bo minister nemudoma ukrepal skladno z veljavno zakonodajo,« so sporočili z notranjega ministrstva.

Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi do trenj, ki otežujejo oziroma praktično onemogočajo učinkovito varovanje tožilke, prihajalo tudi zaradi preteklih zamer med posamezniki znotraj policije oziroma njihovega centra za varovanje in zaščito.

»V policiji odločno zavračamo, da bi kakršno koli ozadje, tudi politično, vplivalo na ukrepe varovanja ogrožene osebe. Sprejeti ukrepi v povezavi z varovanjem ogrožene osebe so bili posledica ugotovljenih tveganj v notranjevarnostnem postopku, ki je bil s strani vodstva Policije uveden zaradi preveritve določenih okoliščin pri izvajanju varovanja. Notranjevarnostni postopek je pokazal na določena tveganja in neskladna ravnanja izvajalcev. Ta so bila take narave, da so terjala sprejem ustreznih ukrepov za odpravo tveganj,« so se danes ponovno odzvali v generalni policijski upravi in napovedali, da bo policija nadaljevala dialog s tožilstvom.

»Navedbe o domnevnem zbiranju informacij o ogroženi osebi z namenom njene diskreditacije bomo preverili v notranjevarnostnem postopku, saj gre za resne očitke. V konkretnem primeru pa zagotavljanje varnosti življenja in osebne varnosti ogrožene osebe ostaja temeljna in prednostna naloga policije,« so še sporočili s policije.