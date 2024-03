Velenjski policisti so aretirali trojico, ki je izsiljevala mlade Velenjčane in jih prisilila, da so sklepali kredite, leasinge, pogodbe in naročnine pri operaterjih mobilne telefonije,... Denar oziroma telefone so nato morali izročiti izsiljevalcem. Na celjski policijski upravi so pojasnili, da si je trojica pri tem pomagala tudi s silo in grožnjami, ki jih je podkrepila z orožjem. »Pridobljeni denar in predmete so morali oškodovanci pod prisilo izročati članom združbe. S kaznivimi dejanji so si storilci pridobili najmanj 72.300 € premoženjske koristi,« je sporočila Milena Trbulin s celjske policijske uprave. Kriminalisti so v teh dneh pri treh osumljencih opravili hišne preiskave in jim zasegli plinsko pištolo, imitacijo pištole, nož in elektrošoker.

Ugotovili so, da je bil na čelu kriminalne tolpe 23-letni Velenjčan, njegova pajdaša pa sta iz sosednjega Šoštanja. Trojico bodo kazensko ovadili zaradi kaznivih dejanj goljufije in izsiljevanja, zaradi česar jim grozi od enega do osem let zapora.