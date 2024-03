Najuspešnejša slovenska klubska ekipa, ki je do zdaj dvakrat osvojila ligo prvakinj (2001, 2003), še trikrat igrala v finalu (1999, 2004, 2006) in enkrat v polfinalu (2013), je pred začetkom letošnje sezone napovedovala, da je njen cilj uvrstitev na zaključni turnir. Toda več kot dva meseca pred zaključnim turnirjem, ki bo že desetič v Budimpešti, se je njena pot v najmočnejšem klubskem tekmovanju končala. Če je Deja Ivanović, športna direktorica kluba, ki se je kot igralka podpisala pod največje uspehe Krimovk, lansko sezono ocenila s sedmico, bi morala biti njena ocena za letošnjo najmanj oceno ali dve nižja.

Začele s tremi zaporednimi zmagami

Razlogov za to je več. Slovenske serijske državne prvakinje so se v svojo 29. sezono v ligi prvakinj, s čimer se ne more pohvaliti noben drug ženski rokometni klub v Evropi, podale v okrepljeni zasedbi. Vrnile so se slovenske reprezentantke Tamara Mavsar, Nina Zulić in Maja Vojnović ter Črnogorka Tatjana Brnović, novinke pa so bile še ena črnogorska rokometašica Itana Grbić, Dijana Đajić in Elena Erceg. Ob tem je trener Dragan Adžić, ki je ob koncu predlanske sezone na klopi zamenjal Natašo Derepasko in je imel glavno besedo pri kadrovanju, lahko računal na praktično vse nosilke igre iz lanske sezone. Zato na predstavitvi ekipe za novo sezono, konec lanskega julija v Hribarjevi dvorani na ljubljanskem gradu, ni manjkalo optimizma. »Nastop na zaključnem turnirju v začetku junija v Budimpešti je naš cilj. Prepričan sem, da je pred nami vrhunska sezona,« je takrat dejal trener 54-letni črnogorski trener Dragan Adžić, ki je na klopi Budućnosti leta 2012 in 2015 že slavil v ligi prvakinj.

Začetek lige prvakinj je bil za Krimovke uspešen. Nanizale so tri zaporedne zmage, sledil je minimalni poraz v Ikastu in domači remi proti trikratnemu zaporednemu evropskemu prvaku, norveškemu Vipers Kristiansandu, toda nadaljevanje za Adžićeve varovanke ni bilo več tako uspešno. V preostalih devetih tekmah so zmagale le še trikrat in kar šestkrat izgubile. Po rednem delu lige prvakinj je bilo to dovolj le za peto mesto v skupini B, kar je pomenilo, da bo njihov nasprotnik v kvalifikacijah za uvrstitev v četrtfinale CSM Bukarešta, ki je bila v skupini A četrta.

Adžić je prevzel odgovornost

Čeprav se je v ljubljanskih Stožicah zbralo več kot pet tisoč gledalcev, so bile Krimovke že na prvi tekmi daleč od uspeha. Na polovici tekme so zaostajale za šest golov (12:18), takšen je bil njihov zaostanek tudi ob koncu tekme (24:30), v nedeljo v Bukarešti pa se je zgodba, vsaj kar se končnega izida tiče, ponovila. »Kar se tiče obeh tekem, se mi zdi, da je bil ključen začetek prve tekme. Zaradi tega nismo mogli zmagati. Ko potegnem črto pod sezono, lahko rečem, da smo imeli sijajen uvod, razlog, da smo v razigravanju za četrtfinale dobili najmočnejšo možno ekipo, pa je, da proti Ikastu nismo osvojili točk in tudi proti Vipersu doma smo imeli lepo priložnost. Klub dela vse, da bi dosegli želeno, vendar mi kot trenerju ni uspelo iz igralk izvleči maksimuma,« je po izpadu iz lige prvakinj odgovornost nase prevzel Adžić.

Slovenske prvakinje so torej še drugo zaporedno sezono obstale pred vrati četrtfinala lige prvakinj, vendar v letošnji z močnejšo zasedbo. Predlani, z Natašo Derepasko na klopi in tudi z manjšim proračunom, so v razigravanju za uvrstitev v četrtfinale izločile Ferencvaros, v četrtfinalu pa so bile boljše Vispers Kristiansand. Kljub temu je Derepaskova svoje mesto morala prepustiti Adžiću. Zanimivo je, da je podobno usodo v sezoni 2006/07 doživel tudi Robert Beguš, ki ga je v njegovi edini samostojni sezoni na klopi Krima zaustavil Slagelse, ki je tega leta prav tako slavil v ligi prvakinj. Vsaj za zdaj ni nobenih indicev, da bi lahko tudi po letošnji sezoni prišlo do menjave na trenerski klopi, morda pa bo to odvisno tudi od tega, kako uspešen bo črnogorski strokovnjak s slovensko reprezentanco na bližnjih olimpijskih kvalifikacijah. V Ulmu bodo od 11. do 14. aprila Slovenke igrale z Nemčijo, Paragvajem in Črno goro, še pred turnirjem v Nemčiji pa jih čakata preostali tekmi v evropskih kvalifikacijah. 4. aprila v gosteh tekma z Latvijo in 7. aprila na Kodeljevem še z Italijo.

Z Adžićem na klopi ali brez njega pa je že zdaj znano, da bo v prihodnji sezoni v Stožicah spet igrala kapetanka slovenske reprezentance Ana Gros, prihajata pa tudi francoski reprezentantki Tamara Horaček in Grace Zaadi, medtem ko Rusinja Darja Dmitrijeva odhaja v madžarski Ferencvaros, Poljakinja Aleksandra Rosiak pa se vrača domov v Lublin.

*** 2,5 mio. € je proračun rokometašic Krima Mercatorja v letošnji sezoni.