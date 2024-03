Na obisku v Sloveniji se je mudila predsednica evropskega parlamenta (EP) Roberta Metsola, ki pred junijskimi volitvami v EP potuje po državah članicah, v katerih spodbuja k volilni udeležbi. Leta 2019 je v Sloveniji na evropskih volitvah glasovalo le 28,9 odstotka volilnih upravičencev, slabši sta bili le še Češka z 28,7 odstotka in Slovaška z 22,7 odstotka.

Česa naslednje generacije ne smejo pozabiti?

»Na zadnjih volitvah v evropski parlament je glasovalo premalo Slovencev in Slovenk,« je v nagovoru poslancem državnega zbora izpostavila Roberta Metsola. Še prej je poudarila, da je EP »dosegel rezultate na področju zdravja, migracij, umetne inteligence, zelenega in digitalnega prehoda, varnosti, zagotavljanja svobode medijev, zagotavljanja možnosti za potovanja, študija, dela in ustvarjanja v velikem svobodnem prostoru«.

»Iskreno moramo povedati (…), kje nismo izpolnili pričakovanj naših podjetij, kmetov, mladih. (…) EU ni popolna, a ostaja najboljše zagotovilo blaginje za naše ljudi. Morda pa se nam z leti zdi to preveč samoumevno in smo se navadili, da nam je udobno. Koristi, ki nam jih prinaša Evropa, imamo za tako samoumevne, da smo svoje otroke, ki se ne spominjajo preteklih bitk, pozabili naučiti, da se je za nekatere stvari treba boriti,« je poudarjala. Nova generacija tako »razume pravice, ki jih zagotavlja EU, kot samoumevne« in »ima do politike ciničen odnos«. Mnogi ne razumejo, da »je njihov glas pomemben za prihodnost, ki si jo želijo videti«.

Tudi Pirc-Musarjeva bo pozivala k višji volilni udeležbi

V govoru poslancem je tudi pozdravila resolucijo varnostnega sveta ZN o Gazi in izrazila upanje, da se bo premirje, ki ga zahteva, res uveljavilo. Dejala je, da je imela pri pisanju resolucije pomembno vlogo Slovenija in da je Malta, ki je tudi nestalna članica VS ZN, podpirala slovenske napore, da bi bila resolucija sprejemljiva za ZDA. Pozneje jo je poslanka Levice Nataša Sukič vprašala, zakaj ni zaradi genocida v Gazi gospodarskih sankcij EU proti Izraelu. Metsolova je dala vedeti, da za to ni volje v evropskem svetu. Dodala je, da bi morali državljani in poslanci pritiskati na svoje vlade, da bi potem evropski svet sprejel učinkovite sankcije proti Izraelu.

Sledili so pogovori s predsednico države Natašo Pirc Musar, ki ji je povedala, da imajo Slovenci, kot kažejo raziskave Eurobarometra, zelo pozitiven odnos do EU, zlasti do evra in enotnega trga. Dejala ji je še, da bo tudi sama spodbujala k čim višji udeležbi na volitvah. S tem namenom bo obiskala fakultete in srednje šole.

Premier Robert Golob se je z Metsolovo pogovarjal tudi o novih ukrepih EU, ki bodo koristili slovenskim malim kmetom. Zmerni konservativki je še dejal: »Na volitvah 9. junija bomo odločali o tem, ali želimo živeti v Evropi populizma, v Evropi, kjer bomo sovražni do tujcev, v Evropi, kjer bomo zavračali pravno državo in kjer se bodo ponovno začeli bohotiti nacionalizmi. Ali pa želimo nadaljevati evropsko pot, ki je bila Sloveniji navdih pred 20 leti, ko smo se odločali za vstop v EU.«