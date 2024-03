Žive naj vsi narodi … in živi naj tudi glasba vseh narodov! Na programu je praviloma nekaj slovenske glasbe, včasih nekaj tuje, vse ostalo pa je neprenehoma angloameriška. Je takšen glasbeni kolonializem zapovedan s političnega ali vodstvenega vrha? Potem naj nam uredništvo to pove in nehajmo govoriti o bogastvu različnosti. Sicer pa upoštevajmo, da je na svetu vsaj dvesto narodov, kot je slovenski, ki imajo svojo glasbo. In kdaj ste nazadnje slišali zabavno glasbo sosedov, npr. madžarsko, avstrijsko ali vsaj italijansko in hrvaško, kaj pa šele iz južne Amerike, Azije, Afrike? Pa bi glasbeni program lahko bil celo neke vrste primer glasbenega bogastva oziroma različnosti. In povejmo še, da sedaj plačujemo uporabnino angloameriškim avtorjem; kaj pa če bi mi njim zaračunali predvajanje njihove glasbe v smislu oglaševanja? Glede na vsak dan bolj vztrajno oglaševanje vojne bi mogoče vsako jutro predvajali vsaj nekaj ruske glasbe, saj so Rusi menda že za prvim vogalom. Potem marsikdo zjutraj ne bo več potreboval budilke.

Nič me ne boli! Tako poje naša skupina Koala Voice to živahno, poskočno in všečno pesem. Ta bi zato lahko postala uvodna melodija – skoraj himna – za vse oddaje, ki govorijo o tretjem (upokojenskem) življenjskem obdobju. Tudi takšna spodbuda je pomembna, kaj šele, če se bo kdo opogumil in zaplesal.

Mi se imamo radi … pa bi lahko bila uvodna pesem pri oddaji Radio Ga-Ga. Pri poskusu obnovitve oddaje naj se spremeni tudi uvodna pesem in namesto dosedanje raje uporabi ta lepa domača pesem. Dokaz, kako se imamo radi, nam ponuja naša največja stranka tako z nastopi v evropskem parlamentu kot z obiskom Izraela. Glede na porast nacionalizmov v Evropi in negotovo prihodnost Slovenije pa bi koristil tudi obisk Gaze.

A vrnimo se k zabavni glasbi in zato za konec predlagam še uporabo umetne inteligence. V računalnik vpišemo ukaz »zabavna glasba različnih narodov« in bomo prijetno presenečeni – skupaj z glasbenim uredništvom Radia Slovenija 1.

Janez Zadravec Klugler, Maribor