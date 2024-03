Ljubljana. Julija Adlešič, ena od dveh glavnih akterjev v odmevni zavarovalniški goljufiji, poimenovani odrezana roka, bo očitno priznala goljufije na račun NLB in Summit Leasinga Slovenija. »S tožilstvom smo 'prišli skupaj',« je danes ljubljanski okrajni sodnici Tanji Lombar Jenko pojasnil njen zagovornik Žiga Podobnik. Druge podrobnosti še niso znane, ker priložnosti za priznanje še ni imela. Predobravnavni narok je namreč odpadel, kajti obramba želi prisotnost obeh obtožencev, torej tudi Sebastiena Abramova. Tega pa na sodišče ni bilo, ker za njegovega novega zagovornika še ni uradne odločbe o zastopanju prek brezplačne pravne pomoči.

Kot smo že pisali, je Adlešičeva tudi tokrat obtožena goljufije, Abramov pa pomoči pri tem kaznivem dejanju. Adlešičeva naj bi leta 2017 preslepila uslužbence NLB, da so ji, čeprav je bila brezposelna, odobrili zlati račun in kreditni kartici. Na račun je namreč dobivala nakazila, za katera so mislili, da so plača. V resnici je šlo za gotovinska nakazila, nekajkrat tudi od Abramova. Ker so se prilivi višali in so sklepali, da se ji plača viša, so ji nato odobrili tudi zvišanje limitov. Ker pa jih ni v celoti poplačala, je banko oškodovala za 13.400 evrov. Še dodatno pa za 17.900 evrov, ko je vzela 20.000 evrov posojila, potem pa poplačala le prvih sedem od 84 obrokov.

V letih 2017 in 2018 naj bi ogoljufala tudi Summit Leasing. Na potrošniški kredit je kupovala različne izdelke, med drugim klimo, pomivalni stroj, mobilne telefone, televizor. V nekaj primerih je nekaj obrokov plačala, ostalih pa ne, v drugih ni poravnala niti enega. Podjetje je opetnajstila za 6700 evrov. Tudi v teh primerih so ji kredit odobrili na podlagi zadnjega bančnega izpiska, iz katerega je bil razviden priliv plače (ki to ni bila). Plačilne liste pa ji po veljavnih pravilih ni bilo treba predložiti.

Narok za oba skupaj

Prvi predobravnavni narok, na katerem bi se dvojica izrekla, ali očitke priznava, je bil pred poldrugim mesecem. Adlešičeva se je na vabilo odzvala, a je zagovornik sodnici razložil, da se s tožilstvom še pogajajo o pogojih morebitnega priznanja krivde. To je potrdila tudi tožilka Dijana Husić Omerović. Zato je sodnica narok preložila. Prek videokonferenčne povezave se je iz celjskega zapora oglasil tudi Abramov. Kot je znano, je bil sredi lanskega leta nepravnomočno obsojen zaradi umora Sare Veber. Dobil je 27 let zapora, skupaj z ostalimi kaznimi, ki si jih je prislužil v zadnjih letih, pa so mu določili 30-letno enotno kazen. Povedal je le, da je odpovedal pooblastilo svojemu odvetniku Petru Kobentarju in da si še ni priskrbel novega.

Kot se je izkazalo danes, bo novi zagovornik Uroš Miklič. Na narok je prišel, še vedno pa ne on ne sodnica nimata uradnega sklepa o njegovem imenovanju, prav tako se s klientom še ni uspel pogovoriti. Miklič in Podobnik sta nato predlagala, da bi narok opravili za oba obtožena skupaj v začetku maja. Je pa Podobnik povedal, da so se glede obtoženke s tožilstvom »pogajali in uskladili«. Tudi Adlešičeva se je strinjala s preložitvijo. »Če je tako zanj bolje...« je prikimala zagovorniku Abramova. x