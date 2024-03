Podatki kažejo na precejšnje razlike med državami članicami EU po višini BDP na prebivalca, so sporočili iz evropskega statističnega urada Eurostat. Najvišje ravni med 27 opazovanimi državami sta leta 2023 dosegala Luksemburg in Irska, ki sta povprečje EU presegala za 140 in 112 odstotkov.

S precejšnjim zaostankom sledijo Nizozemska (30 odstotkov nad povprečjem), Danska (28 odstotkov nad povprečjem), Avstrija (23 odstotkov nad povprečjem), Švedska in Belgija (obe 17 odstotkov nad povprečjem) ter Nemčija (15 odstotkov nad povprečjem).

Visoke številke v Luksemburgu so po mnenju statistikov posledica dejstva, da je v državi zaposlenih veliko število tujcev in tako prispevajo k njenemu BDP, niso pa njeni rezidenti in se njihova potrošnja evidentira v nacionalnih računih držav, kjer imajo stalno bivališče. Visoko raven BDP na prebivalca na Irskem pa je mogoče deloma razložiti s prisotnostjo velikih multinacionalnih podjetij z intelektualno lastnino.

Na drugi strani lestvice so najnižji BDP na prebivalca zabeležile Bolgarija (36 odstotkov pod povprečjem), Grčija (33 odstotkov pod povprečjem), Latvija (29 odstotkov pod povprečjem) in Slovaška (27 odstotkov pod povprečjem).

Slovenija je položaj na lestvici lani glede na prvo oceno izboljšala za eno odstotno točko in je za povprečjem EU tako kot Češka zaostala za devet odstotkov.