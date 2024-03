Zadnji film o Batmanu z Robertom Pattinsonom v glavni vlogi je ob 100-milijonskem proračunu v kinodvoranah po svetu s prodajo vstopnic prislužil 772 milijonov dolarjev. Poslovna logika je velela, da sta bili že zdavnaj napovedani dve filmski nadaljevanji – premiera drugega filma je trenutno zapisana za oktober 2026 – že letos jeseni pa izide tudi ena od dveh načrtovanih serij za male zaslone. Colin Farrell bo v osemdelni seriji The Penguin znova oblekel hlače in masko enega najbolj prepoznavnih Batmanovih sovragov. Serija, ki so jo v New Yorku začeli snemati marca lani, je končala snemanje prejšnji mesec, kot izvršna producentka pa jo podpisuje Lauren LeFranc. Kot soustvarjalec in režiser je zraven Craig Zobel, med drugim znan po odlični mini seriji Mare iz Easttowna s Kate Winslet.

Z vidika zgodbe naj bi bila po trenutno skopih informacijah serija neposredno nadaljevanje filma. Dogajala naj bi se le nekaj tednov po dogodkih v njem. Razsulo, ki ga je za sabo pustil Ugankar, ki ga je v filmu igral Paul Dano, je priložnost za Oswalda Cobblepota alias Pingvina, da utrdi in razširi svoje mafijske lovke v Gothamu. Pingvin naj bi kaos v mestu in smrt prejšnjega mafijskega šefa Carmina Falconeja izkoristil za nasilni prevzem oblasti. Farrell, ki je v prvemu napovedniku za serijo, ki je izšel pred nekaj dnevi, v polni maski kot naslovni antagonist znova tako rekoč neprepoznaven, je dejal, da je bil nad scenarijem za serijo navdušen. Serija je po videnem sodeč do pike natančno ohranila resnobno zamorjeno vzdušje iz filma, med prizori nasilja in akcije pa iz ust Farrella slišimo klasičen gangsterski monolog.

Irski filmski zvezdnik, znan po vlogah v filmih Duše otoka, Jastog in Morilca na kolektivca, je že pred časom dejal, da se je ideja o seriji pojavila zaradi tega, ker v filmu Matta Reevsa lika niti približno ni mogel raziskati toliko, kot bi si sam želel. »Ker sta vodji oddelka za masko in za protetiko Mike Marino in Mike Fontaine ter njuna ekipa opravila vse to izjemno delo, sem pomislil, da se pod površjem teh šestih oziroma sedmih prizorov iz filma skriva mnogo več. Bil sem hvaležen za čas v filmu, vendar sem želel lik še raziskati,« je takrat za Variety dejal Farrell, ki je tudi izvršni producent serije.

Ob Farrellu, ki za lik Pingvina pravi, da je »neroden in močan, zloben in nasilen, obenem pa je v njem moški s strtim srcem«, bomo v seriji v vidnejših vlogah videli še ameriško igralko Cristin Milioti, znano po vlogi v zabavni komediji Palm Springs. Igrala bo Sofio Falcone, hčer kriminalnega šefa Carmineja Falconeja, ki ga je v Reevesovem filmu igral John Turturro. Pingvinovega rivala Salvatoreja Maronija pa bo upodobil Clancy Brown, znan po vlogi v Darabontovi Kaznilnici odrešitve. Med drugimi igrajo še Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown in Michael Zegen, pri čemer je o njihovih vlogah v zgodbi znano manj. Pričakovati je, da bo točnejši datum izida znan v prihodnjih mesecih.