Kdor se »potaplja« v plavo Istro, torej raziskuje njen obalni del, vsekakor navdušeno prikima pri enajst kilometrov dolgem zalivu – Limskem kanalu, znanem tudi kot Limski fjord. Ime fjord dolguje filmu Viking iz leta 1958 s Kirkom Douglasom v glavni vlogi, saj je kanal uspešno odigral vlogo pravega fjorda. Lim, kot mu radi rečejo Istrani, je zaščiten kot pokrajina in poseben rezervat na morju. Morje je tu manj slano, zaradi kombinacije sladke in slane vode je tu obilica rib, območje pa je primerno tudi za gojenje školjk, predvsem dagenj in ostrig. Te so prave gastronomske zvezde kanala! Na ogled so gojišča, čisto sveže pa lahko pokusite v bližnji legendarni restavraciji s pravim imenom – Viking.

Zgolj skok od Lima se nahaja mesto Vrsar, v katerega lepote se je že v davnih časih zaljubil tudi italijanski avanturist, pisec in zapeljivec, osvajalec ženskih src, Giacomo Casanova. Mesto je obiskal v letih 1743 in 1744, v spomin na ta obiska si je »prislužil« tudi bronasti kip. Ni čudno, da je tudi on prisegal na sveže ostrige, po katerih slovi Limski zaliv. Veljajo namreč za afrodiziak. Če gre verjeti zapisom, je med vsakim njegovim obiskom kar nekaj lokalnih lepotic podleglo njegovemu šarmu. Več o njegovih podvigih lahko na izviren način izvemo poleti, na vodenih turah, kjer nas vodniki – igralci, popeljejo po Casanovovih stopinjah. Vrsar inspirira z marsičim – otočje sestavlja 18 nenaseljenih otočkov in čeri, z nudističnim kampom Koversada, parkom skulptur Dušana Džamonje in mednarodno kiparsko šolo Montraker, kamnolomom, ki je tudi prizoriščne koncertov. Deset kilometrov od Vrsarja je turistični velikan, Poreč, sedaj v nizkem startu za jubilejno, 30. Vinistro, vinski sejem in razstavo vinarske opreme, ki bo od 10. do 12. maja. Samo 30 km je do Rovinja, starega ribiškega mesta, ki velja za enega izmed najprivlačnejših mest na Hrvaškem. Zgolj nekaj kilometrov stran je tudi Funtana, ki privablja zlasti najmlajše s parkom dinozavrov. Paradni konj plave Istre je seveda Pulj, največje istrsko mesto. Prav gotovo pa ne gre preskočiti Brionov, kjer je Josip Broz - Tito preživel štiri do šest mesecev na leto. Lepota Brionov je privabila številne znane osebnosti: od Sophie Loren in Elizabeth Taylor, Richarda Burtona in Alberta Moravie, Cheja Guevare in britanske kraljice Elizabete II. Še vedno slovi po t. i. safari parku, neklasičnem živalskem vrtu, v katerem so živali, ki jih je Tito prejel v dar od državnikov. Tam živi slonica Lanka, darilo indijske premierke Indire Gandhi.

Zelena Istra

Istra, čudovita v svoji naravni prvinskosti in vrhunskem obmorskem turizmu, znanem daleč naokoli, v sebi skriva še nekaj – svoj osrednji del. Srce, prepleteno z griči, vinogradi in slikovitimi mesti, ki v svoji čarobnosti ponujajo edinstveno izkušnjo za vse željne aktivnega oddiha ali pa le sprostitve v objemu narave. Tukaj se čas ustavi, saj se njeni obiskovalci lahko potopijo v bogato zgodovino, okušajo vrhunska vina in lokalne specialitete ter se prepustijo čarobnosti podeželja.

Osrednja Istra, ki jo brez kakršnihkoli težav in slabe vesti lahko imenujemo tudi Zelena lepotica, ima vse, kar imajo svetovno znane destinacije, začenši s Toskano ali Provanso. Obiskovalec lahko tu zadiha s polnimi pljuči, saj destinacija ponuja vse vrste aktivnosti, od pohodništva in kolesarjenja po urejenih poteh do adrenalinskih doživetij, kot so zipline nad Pazinsko jamo ali jahanje po slikoviti istrski pokrajini. Ljubitelji zgodovine se morajo nujno sprehoditi tudi po srednjeveških mestih ter raziskati številne gradove in utrdbe. Za sprostitev so tu še številne vinske kleti in oljarne, denimo Ipša, kjer lahko ob degustacijah spoznavate lokalne pridelke in se prepustite istrski gostoljubnosti.

Na tej poti, polni doživetij, nikakor ne smete zamuditi fascinantnega podzemnega sveta 130 metrov globoke Pazinske jame in številnih prekrasnih mest, ki vas ne bodo pustila ravnodušne. Tu so Motovun, slikovito mestece na griču s čudovitim razgledom na dolino reke Mirne, Grožnjan, poznan tudi kot mesto umetnikov z bogato galerijsko ponudbo in slikovitimi uličicami, pa Hum, najmanjše mesto na svetu s samo 23 prebivalci, in Bale, slikovita vasica s starim mestnim jedrom in ostanki rimske nekropole. Pozabite na vsakdanjost in zaplavajte v magičnost Kanfanarja, mesteca z bogato zgodovino in kulturno dediščino, obiščiteBuzet, mesto tartufov in slikovitega starega mestnega jedra. Ne zgrešite tudi Pazina, mesta z bogato zgodovino in kulturno ponudbo ter srednjeveškega Svetvinčenata z gradom iz enajstega stoletja, ki vsako poletje organizira večdnevni srednjeveški festival, ki vas bo odpeljal nazaj v svet princes, kraljic in kraljev ter atraktivnih viteških turnirjev.

Vse to zaokrožite z vrhunskim kulinaričnim razvajanjem. Osrednja Istra je namreč znana po svojih vrhunskih vinih malvaziji, teranu in muškatu. Ne manjkajo niti okusne lokalne specialitete, kot so istrski pršut, fuži, tartufi in oljke. Za gurmanska doživetja pa poskrbijo številne restavracije in konobe, kjer lahko okusite pristne istrske jedi. Zato, izposodite si kolo ali pohodniške čevlje. Rezervirajte degustacije v vinskih kleteh in restavracijah vnaprej. Ne pozabite na udobno obutev in oblačila za sprehode po mestnih jedrih. Kupite lokalne produkte kot spominek na potovanje. Osrednja Istra je bila, je in bo destinacija, ki je ne boste pozabili kot lanskega snega.

Kvarnerski gušti

Kvarnerski zaliv, obdan z otoki in otočki, slikovitimi plažami, gorami, mesti in vasicami, je prava oaza za turiste. Te že dolga leta navdušuje predvsem s svojo bogato zgodovino, čudovito naravo, okusno kulinariko in široko paleto najrazličnejših aktivnosti. Prve turiste so na tem območju z veliko gostoljubnostjo odprtih rok sprejemali že v 19. stoletju. Od takrat Kvarner ostaja nepogrešljiva destinacija za vse, ki cenijo veliko raznolikost na majhnem prostoru.

Kvarner je območje z blago sredozemskim podnebjem, zato ga lahko obiščete celo leto. Zaradi svoje specifične klime ima dolgo tradicijo turizma. Prva klimatska zdravilišča so na tem območju odprli že v 19. stoletju. Obiskovalci so že takrat, tako kot danes, lahko uživali v kombinaciji zdravilne moči morja in svežega zraka. Prednjači Opatija, ki so jo leta 1889 uradno razglasili za zdravilišče tedanje aristokracije in odličnikov, tako da velja za prvo tovrstno zdravilišče v celotnem Jadranu. Tamkajšnji otoki namreč ponujajo čudovite sprehode po antičnih mestih, prekrasni obali ali gozdovih in parkih ob vdihavanju aromatičnih zelišč. Tu ni prostora za stres. Je le za uživanje in razvajanje.

Čeprav je na relativno majhnem območju neverjetno veliko znamenitosti, nikakor ne smete zgrešiti najpomembnejših. Obiščite Nacionalni park Risnjak, s čudovitimi parki, bogato vegetacijo in slikovitimi slapovi. Sprehodite se po mondenem letovišču Opatija, polnem bogate zgodovine in arhitekture. Odplujte na otoke Krk, Cres ali Lošinj ter uživajte v prekrasnih mestih, kristalno čisti vodi in nepozabnih plažah. Na Cresu, največjem (405,70 kvadratnega kilometra) in najdaljšem (66 km) hrvaškem otoku, v zaščitenem rezervatu domuje beloglavi jastreb. Ne pozabite tudi na številne kulturne prireditve, festivale in tradicionalne manifestacije, obiščite svetišča ali pa pišite v stari slovanski pisavi glagolici. Mesto Cres radi poimenujejo tudi male Benetke, obiskovalci pa radi pravijo: »No stress on Cres«. Torej: ne stres, raje bi Cres!

Na Kvarnerju bodo, tako kot na vsem Jadranu, na svoje prišli še tako zahtevni gurmani. Kvarnerske dobrote se namreč prepletajo z vplivi hrvaške, italijanske in avstrijske kuhinje, najbolj znani pa so sveži morski sadeži, ribe, lokalna zelišča in oljčno olje. Tu prebiva tudi nežno rdeči kvarnerski škamp, eden izmed najboljših na svetu, z zelo mehkim in sladkim okusom. Lahko pa se odločite tudi za juho z bobom, pršut, ombolo, pašticado, jagnjetino, kakšno od številnih lokalnih sladkovodnih rib, fritule ali kvarnerske štruklje. Vse to zaokrožite z vrhunskimi vini, kot sta rebula in vrbnička žlahtina, eno izmed lokalnih belih vin, ki ima izjemno harmonijo okusa s prefinjeno aromo in cvetom.

Kvarner je destinacija, polna raznolikosti, ki se združujejo in tvorijo prekrasno regijo, v kateri lahko vsak ljubitelj potovanj najde svoj prostor, aktivnost in okus. Zato družine z otroki, pari, pustolovci in gastronomski navdušenci že od nekdaj uživajo v tem delu sveta.

Top lista Istre Mesta v osrednji Istri: Grožnjan, Oprtalj, Hum, Roč Obalna mesta: Poreč, Vrsar, Rovinj Kulinarika: oljčno olje, tartufi, fritaja, pljukanci, fuži, kroštule, boškarin Vredno ogleda: Puljska arena, Brioni, rt Kamenjak