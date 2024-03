Slikovita, polna geografskih in zgodovinskih znamenitosti, se hrvaška Slavonija razprostira vzhodno od območja Križevcev ter Siska in leži med rekama Dravo in Savo, na skrajnem vzhodu pa doseže tudi Donavo.

Gurmansko razvajanje in pestra paleta kulturnih doživetij

Na tem delu Hrvaške se meje med urbano in podeželsko okolico zabrišejo in obiskovalcu razkrijejo podobe osupljive narave, neskončnih polj, prijetnih ravnin, edinstvenih arhitekturnih celot, mogočnih rek in vinorodnih gričev. Odpre se popolnoma nov svet, ki ponuja veliko zanimivega in dobrega, vse skupaj pa lepo zaokrožita sproščen način življenja in tradicionalna gostoljubnost. Še tako zahtevnim gostom so na tem koncu v vseh letnih časih na voljo vrhunska kulinarična doživetja, na mizi gostiteljev pa vedno domača hrana in izbrana vina. Za ljubitelje umetnosti je na ogled edinstvena arhitektura, odprti so tudi muzeji z različnimi razstavami in gradovi.

V Slavoniji je veselo celo leto, saj se ves čas vrstijo zanimive prireditve, bogato je tudi folklorno izročilo, skoraj ni kraja, kjer ne bi razveseljevala tamburaška glasba, goste pa preseneča tudi raznolika urbana okolica. Na tem koncu Hrvaške so celo nastali najboljši hrvaški stripi, najlepše rock balade in hip-hop uspešnice. Poseben čar imajo še obale rek, ki so jih odkrili tudi filmski in gledališki ustvarjalci in na njih postavljajo najlepše kulise in odre.

Aktivno po tematskih poteh

Območje Vukovarsko-sremske županije je bogato s tematskimi potmi. Vinska pot na primer razkriva okuse Srema in Slavonije ter vabi na raziskovanje priznanih vinskih kleti, kjer gostitelji ponujajo degustacije vrhunskih vin, žganja in lokalnih likerjev. Zgodovinska pot obiskovalca popelje skozi čas, razkrivajoč pomembne zgodovinske dogodke in znamenitosti, kot je Donavski vodni stolp v Vukovarju, ki simbolizira hrvaško enotnost. Ponudniki kmečkega turizma vabijo v idilične podeželske kraje in ponujajo avtentično izkušnjo podeželskega življenja, kjer seveda ne gre brez postrežbe domačih kulinaričnih dobrot. Tu je še cerkveni turizem, ki razkriva zelo bogato sakralno dediščino tega območja, s številnimi cerkvami, kapelicami in samostani.

Za raziskovanje slikovitih pokrajin Srema in Slavonije je pohodnikom na voljo šest čudovito urejenih pohodniških in planinskih poti. Najdaljša od šestih poti je dolga 22 kilometrov in vodi od sremskega naselja Bapske do posesti Principovac, kjer so leta 1710 zasadili prve trte traminca. Principovac je danes eno izmed najbolj privlačnih vinorodnih območij na celinski Hrvaški. Obiskovalci se lahko sprostijo ob odličnih vinih, v mirnem vzdušju vinogradov z razgledom na Donavo in slikoviti Ilok.

Na kolesu ob Donavi in na EuroVelo 6

Srem, regija Vukovarsko-sremske županije, nudi privlačne kolesarske poti, ki povezujejo južne in severovzhodne dele regije ter se navezujejo na mednarodno kolesarsko pot ob Donavi, ki je del EuroVela 6. Za tiste, ki kolesarijo ob reki Donavi, je potovanje po sremski poti izvrstna priložnost za celoten ogled regije. Kolesarska pot tvori krog in omogoča, da se vedno vrnete na začetno točko. Kolesarske poti vodijo skozi naselja, gozdove, polja in vinograde, trase niso zahtevne in ponujajo obilico raznolikih doživetij.

Kolesarska pot ob Donavi je del mednarodne donavske kolesarske poti skozi Hrvaško. Pot povezuje mesta Vukovar in Ilok, ki ležita ob Donavi. Ta trasa je dinamična, saj vodi prek fruškogorskih obronkov, vinogradov in slikovitih vasi.

Kolesarska pot »Pot vinogradov« je odlična alternativa pogosto prometni poti ob Donavi. Ta pot je zasnovana za kolesarje, jahače in pohodnike ter povezuje Vukovar in Šarengrad. Večinoma poteka po makadamskih cestah ob reki Donavi, skozi vinograde in polja.