Danes Slovenija premore kar nekaj odličnih ortopedov in ortopedskih ambulant, ki skupaj z znanji fizioterapevtov rešujejo kolena. In vsi so skupnega mnenja, da je poškodba meniskusa najpogostejši razlog za operativni poseg na kolenu.

Kolenski blažilec

Do nje lahko pride zaradi akutne poškodbe pri športu ali zaradi obrabnih procesov v kolenskem sklepu. Pogostejše so sicer poškodbe medialnega (notranjega) meniskusa. Pomemben dejavnik, ki doprinese k nastanku poškodb meniskusov, je poškodba sprednje križne vezi z nestabilnostjo kolena. Oblike raztrganja meniskusov so zelo različne. Nekatere lahko povzročijo tudi ukleščenje meniskusa in njegovo dodatno poškodbo, kar zahteva čimprejšnje kirurško zdravljenje. Spet druge oblike raztrganja (npr. horizontalna) redko povzročajo izrazitejše težave, zato včasih zadošča samo spremljanje.

Je klinaste oblike, v obliki črke C, in se kot blazinica nahaja na mestu, kjer se v kolenu stikata stegnenica in golenica. Zgrajen je iz tkiva, ki je zelo podobno hrustancu. V kolenu sta dva meniskusa (notranji in zunanji), bolj pogoste so poškodbe notranjega meniskusa. Kakšna je njegova vloga? Meniskus prispeva k stabilizaciji kolena, pomaga pri prenašanju teže in je odgovoren za lepše drsenje sklepnih površin v vseh smereh, sodeluje pa tudi pri mazanju oziroma lubrikaciji sklepa. Si predstavljate, kako bi bila videti hoja, če meniskusa ne bi imeli? Au.

Hmm, je to meniskus?

Pri samodiagnosticiranju smo Slovenci res zelo aktivni, pa vendar v nadaljevanju opisujemo nekaj znakov, ki bi lahko kazali na poškodbo omenjenega kolenskega dela. Pri poškodbi meniskusa številni bolniki čutijo in slišijo v kolenu pok ali pa opisujejo, kot da bi se v kolenu nekaj strgalo ali premaknilo. Po poškodbi je običajno še možna hoja in delno obremenjevanje kolena, v nekaterih primerih športniki lahko celo nadaljujejo športno aktivnost; odvisno od športa, poškodbe in stanja kolena na splošno.

Za tem pride v naslednjih dneh kot posledica poškodbe v kolenu do razvoja vnetne reakcije, ki se kaže z naslednjimi simptomi: otekanje kolena, zbiranje tekočine v kolenu (»voda v kolenu«), okorelost in omejena gibljivost, občutljivost sklepne špranje na pritisk. Če gre za večjo raztrganino meniskusa, se občutijo tudi mehanski simptomi, kot so zatikanje kolena, preskoki v kolenu, občutek tujka v kolenu, občutek nestabilnosti. V redkih primerih pa je meniskus tako poškodovan, da se strgan del meniskusa uklešči med hrustanec stegnenice in golenice, kar povzroča blokado, ki mehansko blokira popolno iztegnitev kolena.

Kako pomagati brez operacije?

Ne boste verjeli, po obisku v ambulanti boste ugotovili, da lahko sami s pravilnim pristopom storite marsikaj. Zdravljenje je vedno individualno glede na resnost težav, vrsto raztrganine, aktivnost pacienta, starost, istočasno prisotnost drugih poškodb ali obolenj v kolenu. Lahko pa zdravljenje razdelimo v kirurško in nekirurško zdravljenje. Med nekirurško – neoperativno zdravljenje sodi počitek z dvignjeno nogo, hlajenje, kompresijski povoj, uporaba nesteroidnih antirevmatikov za kontrolo bolečine in vnetne aktivnosti, nekateri pa poiščejo tudi alternativne oblike pomoči.