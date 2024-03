Slovenci smo znani po tem, da si želimo lastniškega stanovanja, celo danes, ko so vrednosti na rekordni ravni. Če se je še pred desetimi leti zdelo, da je naravnost utopično, da bo stanovanje v prestolnici stalo več kot milijon evrov, se je to s projektom Schellenburg spremenilo. Še več, za najdražje stanovanje je kupec plačal visokih 4,2 milijona evrov oziroma 15 tisočakov za kvadratni meter, najverjetneje kar z gotovino. In kdo so posamezniki, ki za stanovanje odštejejo več, kot povprečni Slovenec zasluži v vsej delovni dobi? Elita ali prevedeno bogati podjetniki, znanstveniki, odvetniki in športniki.

Slednji so znani po tem, da radi investirajo v nepremičnine, na njihovem radarju pa so tudi stanovanja v Monaku, ki bogate privablja z nizkimi davki. Dohodnine in davka na kapitalski dobiček namreč ne poznajo. Ker je Monako postal sopomenka za bogate prebivalce, saj je svetovna številka ena na lestvici držav z najvišjim povprečnim bogastvom na prebivalca, ne preseneča, da so nepremičnine nesramno drage, za kvadratni meter stanovanja pa je v povprečju treba odšteti neverjetnih 44 tisočakov. Na srečo prostornost ni vedno povezana z astronomsko ceno. Ne verjamete? Ko beseda nanese na štirikolesnike, obstajajo tudi takšni zelo prostorni, ki vašega proračuna ne bodo izpraznili do te mere, kot ga prostorno stanovanje. Če za katerega, to velja za škodo superb, katere prodajna letvica je postavljena pri 35 tisočakih. Ta prostornost na štirih kolesih piše z veliko začetnico, pa čeprav nam še danes ni povsem jasno, kako ji to sploh uspeva. Med avtomobili s podobno dolžino (njena je 4,9 metra) je namreč prvakinja, ko beseda nanese na prostor na zadnji klopi in litre v prtljažniku. Pravzaprav se ne bi prav nič čudili, če bi izvedeli, da je pri njeni zgodbi pomembno vlogo odigral sloviti iluzionist David Copperfield.

Zgodbo o »odličnjaku« začenjamo na zadnji klopi, kjer smo si morali priznati, da takšnemu prostorskemu razkošju nismo priča ravno vsak dan. Ne le da smo se na zadnjih in za doplačilo v usnje oblečenih sedežih namestili udobno, celo noge smo lahko stegnili in se spomnili, da nam je nekaj podobnega nazadnje uspelo, ko smo testirali luksuzne križarke velike nemške trojice, za katere pa je treba odšteti od dva- do trikrat več denarja. Več prostora v tem razredu ne ponuja nihče. Velik adut v prepričevanju poglavarja družine, da je superb tisti pravi. V karavanski različici, ki so jo v četrti generaciji predstavili najprej. Tudi zato, ker limuzine počasi, a zanesljivo, izginjajo s cest. Toda razvojniki svojega dela pri zadnji klopi niso končali, nadgradnjo ponuja tudi prtljažni prostor. Ta potovalke golta vsaj tako hitro kot zgoraj podpisani gumijaste bombone. Ko smo v luknjo zlahka zložili štiri kovčke in prostora še kar ni zmanjkalo, smo rade volje pogledali v tehnične podatke in izvedeli: prtljažnik pogoltne 690 litrov. Seveda s piko na i: če želimo, luknjo zlahka (beri: s pritiskom na stikalo sedeža ali iz prtljažnika) s podiranjem zadnje klopi povečamo na kar 1920 litrov. Dodana vrednost je pomoč elektrike pri zapiranju sicer velikih in težkih prtljažnih vrat, ki se odprejo tudi z brco pod odbijač. Zelo uporabni so tudi pritrdilni elementi in mreže v prtljažniku, ki prvič ponuja električno pomični pokrov.

Ko je superb prestal prvi test zahtevnosti, smo postali še bolj zahtevni in se vprašali: kako je z zmogljivostmi? 6-2-3-2-1. Kombinacija številk ne odpira sefa, v katerem se skrivajo zlate palice, temveč nam sporoča, kako je z motorji in menjalniki. Pozabite na ročnega, ta ni več na voljo, samodejni pa ima 6 ali 7 stopenj. Motorjev je šest, trije so bencinski, dva dizelska, za piko na i pa poskrbi priključni hibrid, katerega sistemska moč je 204 konje (150 kW). Uporaben je, to mu moramo priznati, čeprav smo bili sprva kar skeptični, ko so nam odgovorni povedali, da je električni doseg okoli 100 kilometrov, kar je 40 več kot pri tretji generaciji. Pa ga stestirajmo, smo si rekli. Rečeno, storjeno! Povzetek testiranja: niso lagali. Je pa baterijo na 11-kilovatni polnilnici do 80 odstotkov moč napolniti v 2,5 ure. Alternativa so trije bencinarji z močjo od 150 do 265 konjev (od 110 do 195 kW) in dva dizla, ki premoreta 150 in 193 konjev (110 in 142 kW). Pri najmočnejšem bencinarju in dizlu je moč speljana na vsa štiri kolesa, pri ostalih na prednji.

Za dobro voljo za volanskim obročem in na zadnji klopi pa so poskrbeli tudi uvozniki. Pri serijski opremi niso škrtarili in tako že osnovna essence ob (skorajda) popolni varnostni in udobnostni opremi premore tudi kamero za vzvratno vožnjo, ogrevana prednja sedeža in aktivni tempomat s sistemom prepoznave prometnih znakov. Svetujemo vam le, da doplačate za prilagodljivo vzmetenje, saj je razlika občutna. Razlog, da se bo v superbu slišal Kekčev napev. Ob začetku prodaje vsi motorji še ne bodo na voljo, temveč zgolj najšibkejši bencinar in oba dizla. Če vprašate mene, se superbu klasični 150-konjski dizel odlično poda. Kombinacija zmogljivosti in varčnosti je zmagovita, tudi cena 38 tisočakov ni pretirana.