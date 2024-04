Tradicionalne, tokrat že četrte Pomladne iskrice na krilih zimzelenih melodij bodo v nedeljo, 26. maja ob četrti uri popoldan potekale v rdeči dvorani ljubljanske mestne hiše. Glasbeno-pogovorni dogodek organizirajo v Društvu za pomoč v tretjem življenjskem obdobju. Gre za nepridobitno, prostovoljno, humanitarno organizacijo z osnovnim ciljem pomagati starejšim, ki bivajo v domačem okolju.

Dogodek je prilagojen starejšim, a bodo zimzelenim melodijam zagotovo prisluhnili tudi drugi. Na njem bodo nastopile tako glasbene legende kot tisti na začetku glasbene poti. Nastopili bodo Tomaž Domicelj, ki se bo predstavil z venčkom svojih najbolj odmevnih in znanih melodij (Življenje je lepo, Danes bo srečen dan, Slovenskega naroda sin), premierno bo nastopila skupina Dedka na svobodi, za pridih narodnozabavnih ritmov pa bo poskrbel ansambel Motiv z interpretacijo pesmi Še enkrat & Ej prijatelj. Natopili bodo še Maks Pust (kitara), Gregor Dražil (kitara) in Ivana Čemažar (violončelo) ter učenci Glasbene šole Glasbeni atelje Tartini.

Posebna gostja srečanja bo Slovenka leta 2023 Ana Petrič, ki si s svojim požrtvovalnim delom, uresničevanjem poslednjih želja starejših in z gorečim bojem prizadeva za boljše delovne pogoje v domovih za starejše. Je tudi pobudnica vrtca za starejše, saj se zaveda, da je tkanje medgeneracijskih vezi temelj kohezivne družbe. Na dogodku bo imel predavanje dr. Otto Gerdina, sociolog, direktor zavoda OPRO in raziskovalec na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V predavanju Preseganje omejitev - Znanstveni in subjektivni pogledi na dobro starost bo spregovoril o svežem pogledu na staranje in spoštovanju raznolikosti starih ljudi in njihovemu edinstvenemu doživljanju sveta.

Vstop na dogodek je prost, zainteresirani pa lahko udeležbo do zasedbe mest potrdijo na spletni naslov - info@drustvozapomoc.si.