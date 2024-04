»Izpustitev talcev je naša prva prioriteta,« je v soboto za izraelske medije dejal Kac. Po poročanju medijev je izrazil pripravljenost Izraela preložiti ofenzivo na Rafo, če bo dosežen dogovor s Hamasom, njegov odgovor pa pričakujejo v 48 urah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Hamas je sporočil, da izraelski predlog za premirje v Gazi in izpustitev novih talcev preučujejo. Objavili so tudi nov posnetek, na katerem eden od talcev pravi, da podpira dogovor med Hamasom in Izraelom. Drugi talec, ki naj bi imel po poročanju medijev poleg izraelskega tudi ameriško državljanstvo, pa na posnetku Izraelce poziva k nadaljevanju demonstracij za izpustitev talcev.

Kdaj je bil posnetek narejen, ni jasno, eden od talcev pa pravi, da je v ujetništvu 202 dneva. V soboto so sicer minili 204 dnevi od Hamasovega napada na Izrael in zajetja talcev.

Predsednik Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) Borge Brende je medtem v soboto v Savdski Arabiji dejal, da naj bi bil na pogajanjih med Izraelom in Hamasom dosežen določen napredek. »Nekaj se premika v pogovorih,« je dejal v Rijadu, kjer poteka poslovna konferenca WEF. Za ponedeljek je napovedano tudi srečanje zunanjih ministrov več arabskih držav z njihovimi kolegi iz ZDA, Francije, Nemčije, Velike Britanije in Italije.

Po poročanju ameriškega medija Axios, ki se sklicuje na visoke izraelske predstavnike, je Izrael na pogajanjih Hamas opozoril, da je to zadnja priložnost za dogovor pred začetkom ofenzive na Rafo, kamor se je zateklo več kot milijon Palestincev iz drugih delov Gaze. Doslej naj bi sicer po navedbah palestinskih virov v izraelski ofenzivi na Gazo umrlo več kot 34.000 ljudi, preko 77.000 je bilo ranjenih.