Danes bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, le v zahodnih in ponekod v osrednjih krajih krajih bo sprva še zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v jugovzhodni Sloveniji do 25 stopinj Celzija.