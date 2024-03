Tokratna zgodba je združila moči blagovnih znamk Max Factor, Bon Bon Atelje in La Mousse Goose. Izjemni mojstrici slaščic Nika Svetec iz Bon Bon Ateljeja in Lucija Vučak iz La Mousse Goose sta ob predstavitvi novega bleščila za ustnice ustvarili pet pralinejev in štiri sladice. Devet izjemnih slaščic v kombinaciji z devetimi odtenki vlažilnih glosov 2000 calorie lip glaze predstavlja popolno kombinacijo, ki se ji ženske ne bodo mogle upreti. »Vsaka slaščica ima svojo zgodbo in vsak odtenek bleščila za ustnice ima svoj karakter. Na tak način smo združili zgodbe vlažilnih glosov 2000 calorie lip glaze z dvema ustvarjalkama, ki sta za izbrani dogodek pripravili devet sladkih okusov. Slaščice La Mousse Goose in pralineji Bon Bon Ateljeja v kombinaciji z vlažilnimi glosi predstavljajo neustavljivo kombinacijo za nasmeh na obrazu,« je povedala Tina Fabjan, glas znamke Max Factor pri nas.

Za ikonični volumen

Kot je še povedala, novi vlažilni glos za ustnice prinaša ikonično umetniško znanje na področju volumna. »Uporabnicam zagotavlja glazuro prijetnega volumna in je najbolj varovana skrivnost umetnikov ličenja za nelepljive in sijoče ustnice. Izdelek preoblikuje ustnice, zagotavlja takojšen učinek polnosti in zrcalnega sijaja, kar uporabnikom omogoča, da posnemajo znane trende na družbenih omrežjih, od 'olja za ustnice' (lip oil) do 'steklenih ustnic' (glass lips),« je povedala sogovornica in še dodala, da nova linija bleščila za ustnice s svojo vlažilno vegansko formulo vsebuje hialuronsko kislino in skvalan.

Ob prijetnem druženju smo od lepotnih strokovnjakinj izvedeli, da je izdelek enostaven za nanašanje, saj ima edinstven aplikator z izjemno veliko blazinico, ki zagotavlja sijaj z enim samim potegom. »Zaradi edinstvene formule lahko izdelek nanesete tudi na šminko, da povečate volumen, lahko pa ga kombinirate s črtalom za ustnice za vidno polnejše ustnice,« pa je eden od lepotnih trikov, ki nam ga je v vrvežu uspelo ujeti. Nič manj kot so bile zapeljive ustnice z novim izdelkom, niso bili mamljivi in bleščeči niti pralineji in slaščice, ki sta jih za to priložnost pripravili mladi, strastni slaščičarki Nika Svetec in Lucija Vučak.