Na nedavnem tednu mode v Parizu je modna znamka Balmain na modno stezo poslala 57 manekenk, dvajset je bilo starejših od 35 let, najstarejša jih je štela 70. »Občutek imam, da v modi običajno slavimo eno vrsto lepote – mladost. Odkrito povedano me ta pristop skrbi,« je povedal kreativni direktor Balmaina Olivier Rousteing, ki se je za pariški teden mode odločil za korenito spremembo. Številne znamke, kot so Michael Kors, Proenza Schouler, Marc Jacobs, Vivienne Westwood, Simone Rocha, Etro in Maison Margiela, so že pred nekaj sezonami začele podobno prakso.

Zdi se, da se z njihovim razmišljanjem in novo modno usmeritvijo strinjajo tudi vodilni pri znamki Reformation, ki so za zadnjo kampanjo angažirali petdesetletno Monico Lewinsky, pisateljico in aktivistko ter nekdanjo pripravnico v Beli hiši, najbolj znano po ljubezenski aferi s predsednikom Billom Clintonom. In niso se motili, saj je kampanja »You've Got The Power« že v nekaj dneh na trgu podrla vse rekorde zaslužka. »Monica je pravi reformacijski arhetip – pametna, zabavna, seksi. Je utelešenje tega, kar imenujemo sprejemanje ženske moči,« je ob tem izpostavila direktorica znamke Lauren Caris Cohan.

Leta niso pomembna

Da so leta le številka, je dokazala Carmen Dell'Orefice, Američanka madžarsko-italijanskega rodu, ki pri 93 letih še vedno sodeluje na modnih revijah, snema reklame in je obraz naslovnic modnih revij. Odkrili so jo pri 13 letih, ko se je na balet vozila z avtobusom, dve leti pozneje je posnela že prvo naslovnico za revijo Vogue. Pred kratkim se je pojavila na naslovnicah češkoslovaškega Voguea, indijskega L'Officiela in kitajskega Schöna. Ob neki priložnosti je Dell'Oreficejeva povsem iskreno razkrila, da je skrivnost njene lepote krema bag balm, sredstvo za mehčanje kravjega vimena. »Ne vem, ali sem videti smešno ali neumno, ker še vedno poziram, a uživam v sprehajanju po modni stezi in zavedam se, da sem v tem še vedno dobra,« je dejala Dell'Oreficejeva. Poudarila je, da se ne bo prenehala ukvarjati z manekenstvom, hkrati pa upa, da bo umrla v visokih petah.

Tudi Britanka Daphne Selfe se lahko pohvali z 72-letno kariero. Naj kot zanimivost omenimo, da danes 95-letna manekenka pri svojih najzrelejših letih veliko več sodeluje z zvenečimi imeni kot v mladosti. Tako je pogosto navdih fotografinji Mariji Testin za znamko Dolce & Gabbana, kljub letom pa redno sodeluje tudi s kozmetičnima znamkama Nivea in Olay.

Ko smo že pri modnih kampanjah, ne moremo mimo aktualne za pomlad in poletje 2024 modne hiše Loewe. V njej je glavno vlogo dobila 89-letna igralka Dame Maggie Smith, medtem ko je 78-letna igralka Charlotte Rampling posnela kampanjo za Massimo Dutti. Kozmetični gigant L'Oreal je najel legendarno 78-letno angleško igralko Helen Mirren.

Za boljše razumevanje celotne zgodbe se je treba vrniti nekaj let v preteklost, natančneje v leto 2015, ko je oblikovalka Phoebe Philo za kampanjo sončnih očal Céline izbrala ameriško pisateljico Joan Didion. Takrat je bila stara 80 let. Naključje ali ne, a od takrat so se stvari začele spreminjati. Leta 2016 se je po modnih stezah sprehodilo skupno pet manekenk, starejših od 50 let, leto pozneje enaindvajset. Zdi se, da se v modnem svetu obeta velika sprememba.