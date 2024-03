Zapor in izgon za roparje s Čopove

Po priznanju krivde so tri mlade roparje obsodili na leto in tri mesece zapora. Ker so tujci, jih bodo po odsluženi kazni še za štiri leta izgnali iz Slovenije. V kazenskem postopku so se znašli, ker so novembra lani oropali oškodovanca sredi Čopove v Ljubljani.