Drevored divjih kostanjev na Cesti v Rožno dolino Zelo star drevored divjih kostanjev je »še redek simbol Rožne doline, kjer rastejo vila bloki in je vse manj dreves in vrtov. S tem ko bi ta drevored zmagal, bi vsaj malo opozorili na ohranjanje zelenja v bližini mesta in Rožnika,« so zapisali v obrazložitvi nominiranca. Ob tem so še poudarili, da drevesa, ki predstavljajo blag prehod med mestom in parkom Tivoli, čudovito cvetijo, plodove divjega kostanja pa ljudje nabirajo zaradi različnih zdravilnih učinkov. Da je drevored potreben pozornosti in vreden ohranjanja, so opozorili tudi v komisiji. (Foto: Mateja A. Hrastar)