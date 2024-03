Zadržano. Takšen je bil prvi dan poletov v finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, kjer je 13.640 gledalcev videlo le en polet čez 240 metrov (Poljak Žyla 241 metrov v kvalifikacijah) in enega čez 230 metrov (Norvežan Forfang 234,5 metra v prvi seriji za trening). Večina je prvi dan izkoristila za prilagajanje na novo zaletno smučino in malce spremenjen profil letalnice, na kateri je krivulja leta nižja, kot je bila v preteklosti. Devet slovenskih skakalcev je s sedmimi uvrstitvami na današnjo tekmo, ki se bo začela ob 15. uri, izpolnilo cilj selektorja Roberta Hrgote.

Čeprav je bil na letalnici prvo ime slovenske reprezentance Timi Zajc z najboljšim dosežkom v drugi seriji za trening (228,5 metra) in četrtim mestom v kvalifikacijah, v katerih je zmagal Japonec Rjoju Kobajaši, je bil v središču zanimanja Anže Lanišek. Poljski predsednik Andrzej Duda mu je v družbi poljskih in slovenskih skakalcev izročil najvišje odlikovanje – zlati križ, s katerim ga je poljska država nagradila za izjemno športno držo v lanskem letu, ko Dawid Kubacki zaradi bolezni ni mogel tekmovati in je Lanišek na podelitev v Planici prišel z njegovo podobo na kartonu. »Ko sem v Trondheimu dobil elektronsko pošto, sploh nisem vedel, kaj to pomeni. Počaščen sem. Moja gesta je zgled mladim, da ni vse le tekma, ampak moraš pokazati tudi človeško plat, saj je fair play zelo pomemben,« je dejal Anže Lanišek, ki je bil osmi v kvalifikacijah, in priznal, da ga je bilo v Planici zelo strah ob prvem skoku. »Na Norveškem si strahu nisem hotel priznati, saj sem si zatiskal oči,« je dodal.

Med Slovenci je bil najbolj nasmejan Timi Zajc, saj je s skakalnico postal prijatelj že v prvem skoku: »Ker je bil prvi skok dober, ni bilo treba veliko razmišljati. Upam, da bom ta vikend zelo užival.« Peter Prevc (10. mesto) in Lovro Kos (11. mesto) sta okrevala po bolezni, ki sta jo staknila na norveški turneji. »Na turneji sem bil len kot fuks. Bolezen mi je pobrala kilograme in ker nimam veliko časa za hrano, moram veliko več piti. Planiška skakalnica me je ob prvem skoku presenetila, drugi in tretji sta bila že boljša, a moram še malo naštudirati prelet,« je pojasnil Peter Prevc. Medtem je njegov brat Domen (23. mesto) sam sebi dal oceno negativno štiri, na lestvici od pet do deset, saj ima preveč dela z novo zaletno smučino. Med tistimi, ki so imeli najmanj težav s prilagajanjem, je bil Lovro Kos, čeprav je šele okreval po bolezni. »S Petrom sva ob prihodu v Oslo istočasno zbolela. Pozdravil sem se napol, v ponedeljek, ko je popustil adrenalin, me je odrezalo. Na potovanju domov sem se tresel, nato sem bil pod tremi odejami, da sem se preznojil. Naslednji dan me je še malo bolela glava in bil sem utrujen, zdaj pa sem zdrav. Edina želja je ponavljati skoke, ne komplicirati in uživati, saj je konec sezone. Nova smučina je vrhunska, malo manj grozna, kot je bila prejšnja. Pospešek v mizo je večji, kar je dobro za nas Slovence, ki smo ritmični skakalci. Komaj čakam naslednje dni,« je bil slikovit Lovro Kos.