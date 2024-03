Sram, nemoč, jeza

Peti junij 1967 je bil zame in moje sošolce lep dan. Bližal se je konec pouka, za nas zadnji v osnovni šoli. Bili smo polni sebe in to smo dali vedeti vsem na šoli. Zjutraj smo izvedeli, da je Izrael začel vojno z namenom zasesti Sinaj, Golansko planoto, severni Jeruzalem in Zahodni breg, kar se je v šestdnevni vojni tudi zgodilo. Šlo je za izrazito vojaško operacijo z malo civilnimi žrtvami. Odziv naše takratne države je bil silovit. Takoj je prišlo do obsodbe vojaškega posega in kasneje hitro tudi do prekinitve diplomatskih odnosov med Jugoslavijo in Izraelom, ki niso bili nikoli obnovljeni. Vsaka bivša republika jih je vzpostavila šele po razpadu Jugoslavije.