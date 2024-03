To lahko potrdim iz prve roke oziroma na podlagi lastnih izkušenj, kot nekdo, ki se že vrsto let mora dnevno voziti v Ljubljano. Že res, da je Poljanska dolina tudi zaradi loške obvoznice vedno bolje povezana z glavnim mestom, a dejstvo je, da je ljubljanski UKC za nas ne zgolj krajevno predaleč, pač pa predvsem časovno. Že zdaj, roko na srce, imajo občani obeh dolin in Škofje Loke za »svojo« bolnišnico tisto na Jesenicah. Ker, čeprav je bolj oddaljena, tja pridejo hitreje in še prej pridejo na vrsto za obravnavo.

Splošna bolnišnica v Kranju bi bila za 43 tisoč prebivalcev teh krajev prava odrešitev. Že tako ali tako bi bila regijska bolnišnica v Kranju glede na vse možne kazalnike najlažje in najhitreje dostopna za večino prebivalcev Gorenjske, za nas iz loških koncev pa še posebej.

Gorenjska si novo, moderno, vsem dostopno bolnišnico nedvomno zasluži. Zdaj je priložnost, da Gorenjci morda vsaj enkrat nastopimo enotno. In pozabimo na parcialne, lokalne interese. In smo slišani tudi tisti iz »skrajnih« koncev Gorenjske, ki smo vse prevečkrat pozabljeni in neposlušani. Naj se tokrat sliši glas iz bolj oddaljenih koncev: ustrezite našim željam in potrebam in odločite se za lokacijo bolnišnice, ki bo res, čisto zares, dostopna prav vsem Gorenjcem. Ni tako težko. Le na zemljevid je treba pogledati. Mi v Žireh oziroma v obeh dolinah in Škofji Loki nimamo avtoceste pred pragom. Mi se moramo v bolnišnico voziti po lokalnih in regionalnih cestah. Verjamem, da si prebivalci Zgornje Gorenjske tudi sami bolj želijo bolnišnice nekje bližje njim. Ampak oni se lahko hitro pripeljejo v Kranj po avtocesti. Pa mi? Ne želim biti dramatičen, ampak nam bi bolnišnica v Kranju zaradi bližine lahko pomenila tudi razliko med življenjem in smrtjo.

O strokovnih razlogih za bolnišnico v Kranju naj se izjasnijo strokovnjaki. Jaz jih poslušam, berem, spremljam, se z njimi pogovarjam. Enotni so pri argumentih za Kranj: največji kadrovski bazen, bližina in podpora Zdravstvenega doma Kranj, ohranjanje porodništva, skrajšanje čakalnih dob v UKC Ljubljana in podobno.

Ministrstvo za zdravje torej nagovarjam, naj odločitev sprejme čim prej in naj bo ta na podlagi strokovnih mnenj in potreb večine prebivalstva naklonjena lokaciji v Kranju. Občane in občanke ter župane občin vse Gorenjske pa nagovarjam k strpnosti, razumevanju, poslušanju argumentov in predvsem k enotnosti. V dobro vseh nas.

prim. dr. Aleksander Stepanovič, direktor ZD Škofja Loka