Slovenske železnice so se včeraj pohvalile, da »krepijo povezave z Avstrijo. V sodelovanju z avstrijskimi državnimi železnicami ÖBB bo po novem na voljo šest novih parov neposrednih povezav do Gradca in Beljaka.« A ne le to – na teh povezavah bodo vozili sodobni vlaki. Iz Ljubljane do Gradca bi se vozili tri ure, do Beljaka pa uro in pol. Iz obeh avstrijskih postaj pa so vam odprta vrata v Evropo.