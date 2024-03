To so smučarski skoki, poleti, to je množica ljudi, to je lep kraj, ki se nadaljuje v ledeniško dolino Tamar. To je lahko raj za smučarski tek, lahko je izhodišče za turno smuko ali pa poleti za vzpone v gore in za plezanje. Planica je sončno vreme ob smučarskih skokih, je točna napoved vetrovnih razmer za to prireditev – že šibki vetrovi lahko krojijo ta šport. Planica je sneženje, ko drugod po Sloveniji dežuje.

Tako, zdaj lahko vdihnem. Moram priznati, da še nisem bil na smučarskih skokih v Planici. Zakaj pa ne?! Ne, nisem eden izmed tistih, ki bi se izogibali množicam ljudi kar tako, tudi to ima svoj čar. Množica te ponese s sabo (čeprav je to lahko tudi v negativni konotaciji, a zdaj ne bi o tem) in posebno vzdušje je, kadar je veliko ljudi skupaj z istim motivom, ciljem, željami. Ne, ni to. Enostavno nimam potrpljenja, da bi se cijazil tja kot vsa vesoljna Slovenija, pa še tujci povrhu. Res so prometni zastoji in čakanje v koloni moja šibka točka. Zato pa to prireditev rad pogledam po televiziji. In mi je potem žal, ker nisem tam, to je tista dvojnost, ki nas kdaj muči – bi, pa ne zberem volje, da bi to udejanil. Kaj hočem, sem samo človek, nepopolno bitje z dilemami in pomanjkljivostmi kot vsak drug. A ko fantje (no, končno so tu tudi dekleta) skačejo, ne mislim na to, ampak na občutke, ki jih imajo skakalci in skakalke na skakalnici. Tekma je tekma, kot povsod drugod se najbrž vsi zavedajo, kako dobri so, kakšen je njihov domet. Ali res skačejo le zaradi užitka ali tudi zaradi uspeha? Vrhunski šport je krut, tam šteje le uspeh, pokrovitelji ga zahtevajo, trenerji so trudijo, da bi bili njihovi tekmovalci čim boljši. Zato sem vsakič znova toliko bolj vesel, kadar vidim, da znajo tekmovalci prenesti, da jih nekdo premaga (ali pa tudi ne znajo). Zdi se mi, da je tega pri dekletih več, ali pa znajo one to samo drugače izraziti.

Planica pa je nekaj posebnega tudi zaradi tega, ker se običajno tu skakalna sezona zaključi. Tako pride še bolj do izraza. Tudi pri skakalcih, ki jih potem čaka vsaj nekaj počitka. Nekakšno zaključno praznovanje, likof. In marca so dnevi lahko res krasni, tako da svoj piskrček prisloni tudi vreme.

Saj res, kaj pa vreme? Napoved čisto krajevnih vremenskih razmer je zahtevna stvar in potrebno je res dobro poznavanje planiške mikroklime. Tokrat bo marsikaj. V petek precej toplo in upam, da zaradi tega ne bo preveč krajevnih vetrov, v soboto bo pred hladno fronto zapihal jugozahodnik, ampak upajmo, da ne prehitro, v noči na nedeljo sneženje, a nedeljsko jutro naj bi bilo že jasno in hladnejše, čez dan pa potem še nekaj krajevnih ploh. Izziv za meteorologe in tudi za prireditelje. Predvsem upajmo, da bo vreme res omogočilo zmago najboljšim, ne pa krojilo vrstni red po svoje. A tudi to je del tega športa.