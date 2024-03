Jutri opoldne bo v priljubljenem ljubljanskem lokalu Pritličje potekala premierna tiskovna konferenca nove slovenske politične stranke Nič od tega. Ustanoviteljica stranke je nekdanja poslanka Levice Violeta Tomić, ki nam je po telefonu potrdila, da je politični projekt zagnala skupaj z aktivistom Borisem Žuljem, ki je bil pred desetimi leti soustanovitelj stranke Solidarnost. Stranko, ki sliši na krajše ime NOT, bosta vodila kot sopredsednika.

Tomićeva pred jutrišnjo tiskovno konferenco o tem, kam na politično premico bi veljalo umestiti novo stranko, ni želela komentirati, na vabilu pa lahko preberemo, da bo šlo za »v vseh pomenih posebno politično stranko«, ki se pripravlja tudi na evropske volitve. Opis v registru sicer pove, da je stranka NOT »stranka prilagojena vsakemu, utemeljiteljica ničodtegaizma, ki združuje vse-izme v znanih in neznanih dimenzijah stvarstva, najboljše, najbolj uspešne, najbolj zelene, rdeče, modre, črne in rumene stranke vseh časov in onkraj časa, ter začetnica ničodtegaizma po vsem svetu«.

Nekdanja poslanka Levice Violeta Tomić je prvič v državnem zboru prevzela mandat leta 2014, takrat še na listi Združene levice. Ponovno je bila nato na listi Levice v državni zbor izvoljena na državnozborskih volitvah leta 2018. Bila je tudi ena od dveh vodilnih kandidatov Evropske levice na prejšnjih evropskih volitvah leta 2019. Predlani januarja je nato zaradi razhajanj iz Levice izstopila. Ob odhodu je dejala, da je »stranka daleč od tega, kar smo na začetku gradili«. Kot je takrat poudarila, se kažejo medgeneracijske razlike v razmišljanju in delovanju, ki so predvsem med epidemijo covida-19 šle čez mejo njene tolerance. Marca istega leta se je pridružila Ivanu Galetu in Violeti Bulc v stranki Naša prihodnost in nato na zadnjih volitvah v DZ neuspešno kandidirala za poslanko.

Njen politični sopotnik Boris Žulj je politično aktiven od leta 2012 kot organizator in aktivist v protestih – na ljubljanskih trgih je nosil zastavo Vseslovenske ljudske vstaje. Leto pozneje je bil tudi med soustanovitelji stranke Solidarnost, iz katere pa je zaradi nestrinjanja po nekaj letih izstopil. Pred desetimi leti je na lokalnih volitvah kandidiral za župana Ljubljane, predlani pa se je kot neodvisni kandidat brez programa predstavil tudi na volitvah za predsednika republike. Žulj je v okviru kandidature dejal, da bi moralo biti med glavnimi prioritetami v državi stanje javnega zdravstva, da ne bi prišlo do njegovega kolapsa. Prav tako je izpostavil sporne odločitve vlade v času epidemije covida-19. Menil je, da je do revolta državljanov prišlo predvsem zaradi slabe komunikacije in napačnih odločitev in da bi moralo biti cepljenje prosta izbira vsakega posameznika. Takrat je še povedal, da spoštuje vsako vero in vernike, sam pa se je označil za ateista. Vstop Slovenije v Nato je označil za enega »bolj zgrešenih korakov« države. Meni, da je pakt izgubil smiselnost takoj po razpadu Sovjetske zveze, zdaj pa se uporablja samo še za interese ZDA.