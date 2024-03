Referendumska mrzlica: med neposredno demokracijo in politično zlorabo

Parlamentarne stranke je zajela referendumska mrzlica. Do danes so v parlamentarni postopek vložile že osem predlogov za izvedbo posvetovalnega referenduma, kar pa še ne pomeni, da bomo volilci tolikokrat tudi glasovali. Za zdaj kaže, da imata zadostno politično podporo le predloga za posvetovalni referendum o podpori projektu JEK 2, ki bo predvidoma novembra, in o podpori pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Odgovarjamo na nekaj ključnih vprašanj v zvezi z referendumskimi predlogi.