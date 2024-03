Kot je povedala metliška županja Martina Legan Janžekovič, vlada načrtuje reorganizacijo mreže nujne medicinske pomoči, ki med drugim predvideva vzpostavitev satelitskih urgentnih centrov, pri čemer bo Metliki najbližji urgentni center v Črnomlju. Tako želi po besedah županje ministrstvo razbremeniti obstoječe urgentne centre, pri čemer pa obstaja resna bojazen, da se bo na dolgi rok obdržala le mreža satelitskih centrov, drugje pa se bo obseg nujne medicinske pomoči krčil oz. zmanjševal.

Zato je županja februarja ministrici za zdravje poslala dopis z zahtevo po pojasnilu o dolgoročni obliki zagotavljanja nujnega zdravstvenega varstva v občini Metlika. V odgovoru, ki ga je občina prejela 1. marca, "ni bilo zaznati zavezujoče namere, da do zmanjšanja obsega zagotavljanja nujne zdravstvene pomoči ne bo prišlo". S tem pa se po besedah županje v občini ne strinjajo in želijo jasno zagotovilo, da bo metliška enota nujne medicinske pomoči še naprej "dolgoročna strateška točka za neprekinjeno izvajanje nujne medicinske pomoči s stalno navzočim zdravnikom".

Spomnila je, da je na nedavni izredni seji tudi občinski svet izrazil ostro nasprotovanje nameram ministrstva in zahteval sestanek z ministrico, a do njega ni prišlo. "In to je tisto, kar nas tudi najbolj boli, ta ignoranca, da so na ministrstvu gluhi za naše klice," je dejala zbranim.

Opozorila je, da v občini ne bodo pristali na nobeno zmanjševanje nujne medicinske pomoči: "Ne moremo razumeti, da bi se zmanjšalo ali reorganiziralo nekaj, kar v našem okolju že kar nekaj časa deluje dobro in našim uporabnikom zagotavlja varnost. Navzočnost dežurne službe na način 24/7/365 je že mnogim rešila življenja in ohranitev le te je za nas ključnega pomena. Pravica do zdravstvenega varstva je ustavna človekova pravica in naši občani morajo biti deležni enakovrednih zdravstvenih storitev kot vsi ostali državljani."

Če bi v občini prišlo do krčenja nujne medicinske pomoči, so po njenih besedah pripravljeni tudi na državljansko nepokorščino. Še vedno zahtevajo tudi sestanek z ministrico.

Na ministrstvu so sicer v današnji izjavi za javnost zagotovili, da do krčenja nujne medicinske pomoči v Metliki ne bo prišlo, a županja temu ne verjame. "Ne verjamemo nenapisanim obljubam. Vsi vemo, da so bile težnje po reorganizaciji že leta 2015, nato konec leta 2022 in zdaj ponovno v letu 2024. Predvsem nas skrbi, da glede na menjave na ministrstvu ni sogovornika, ki bi nam dal jasna pisna zagotovila, da do krčenja nujne medicinske pomoči v Metliki ne bo prišlo," pa je županja dejala za STA.

Direktorica ZD Metlika Duška Vukšinič je na shodu zagotovila, da bodo ne glede na vse dežurno službo nujne medicinske pomoči zagotavljali še naprej, četudi bi morali reorganizirati svoje delo, in da zdravstveni dom v nobenem primeru ne bo zaprt ter bo zagotavljal prvo pomoč. "Vsi naši napori bodo usmerjeni v to, da se dežurna služba ne zmanjša in da bomo imeli dovolj kadra, da jo lahko zagotavljamo," je dejala. Navedla je še, da so jim z ministrstva zagotovili, da bodo vsakršno morebitno spremembo obravnavali v pogovoru z njimi.