Izraelska vojska je doslej ubila 50 teroristov in aretirala 180 osumljencev, našli so tudi orožje. V operaciji v bolnišnici sta bila doslej ubita najmanj dva izraelska vojska, je še sporočila vojska.

Ministrstvo za zdravje v Gazi je danes sporočilo, da je v zadnjem dnevu umrlo še 93 ljudi. Skupno je od 7. oktobra lani v vojni življenje izgubilo že najmanj 31.819 ljudi, skoraj 74.000 jih je bilo ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah izraelske vojske Hamas še naprej izvaja napade iz bolnišnic in civilnih objektov ter uporablja civiliste in bolnike kot živi ščit. V bolnišnici Al Šifa naj bi Hamas skušal obnoviti svojo bazo in jo uporabiti kot zatočišče za svoje borce, so sporočili iz izraelske vojske. Hamas sicer zanika uporabo bolnišnic v vojaške namene.