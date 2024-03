Vodja delovne skupine za ustno zdravje pri odboru za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije Matej Praprotnik je na novinarski konferenci spomnil, da zobozdravniki vedno svetujejo vsakoletne kontrolne preglede, ščetkanje dvakrat dnevno in uporabo fluoridov. Medtem se lahko zgodi, da kronični bolniki, ki jim veliko časa vzame skrb za svojo bolezen, manj časa posvečajo ustnemu zdravju. Pri tem pa se ne zavedajo, da to skozi čas vpliva tudi na poslabšanje njihove kronične bolezni.

Zato zobozdravniki kroničnim bolnikom svetujejo kontrolni pregled vsakih šest do osem mesecev. »Ustna higiena mora biti bistveno boljša, po možnosti prilagojena glede na starost in glede na kronično bolezen,« je poudaril.

Zdravniška zbornica peto leto izvaja projekt Ustno zdravje, s katerim ozavešča prebivalce o pomenu ustnega zdravja. V sodelovanju z zdravniki in zobozdravniško delovno skupino za ustno zdravje je zbornica lani začela s kampanjo ozaveščanja - da lahko slabo ustno zdravje poslabša kronične bolezni. Letos predstavljajo povezavo s tremi sistemskimi boleznimi - osteoporozo, sladkorno boleznijo in demenco.

Specialist oralne kirurgije Dime Sapundžiev je pojasnil, da osteoporoza nima neposrednega vpliva na ustno zdravje. Zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje te bolezni, pa lahko povzročijo stranske učinke v ustni votlini in lahko vodijo v osteonekrozo čeljusti. Bolezen se sprva začne skoraj nevidno, vodi pa do razgaljene kosti v ustih, ki bistveno poslabša kakovost bolnikovega življenja, je pojasnil.

Zato je strokovnjakom na voljo mobilna aplikacija, ki jim pomaga oceniti tveganja za razvoj osteonekroze pri izvajanju zobozdravniških posegov. Prihajalo je namreč do primerov, ko se je bolnik po invazivnem posegu soočil še z osteonekrozo, zobozdravnik pa prej ni vedel, da bolnik jemlje zdravila za zdravljenje osteoporoze.

Nekateri bolniki so, ker so slišali za stranske učinke omenjenih zdravil v ustni votlini, zdravila prenehali jemati in bili izpostavljeni zlomom kosti. Dogajalo pa se je tudi, da zobozdravniki, ko so izvedeli, da bolnik jemlje zdravila za osteoporozo, niso zdravili kroničnih bolezni ustne votline. Zato Sapundžiev poudarja pomen sodelovanja med zdravniki, zobozdravniki in pacienti.

Sodelovanje je izpostavil tudi predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Robert Gratton. »Kajti brez tega sodelovanja, če pacient ne sodeluje z zobozdravnikom, mu ne pove, da ima sladkorno bolezen, lahko seveda pride tudi do drugih nevšečnosti,« je opozoril.

Ob tem je dodal, da imajo lahko pacienti zaradi sladkorne bolezni večje probleme z zdravjem ustne votline, po drugi strani pa lahko tudi težave v ustni votlini vplivajo na »višino sladkorja«. Poudaril je, da zgodnje zdravljenje različnih bolezni pomeni manj zapletov, pa tudi manj finančnih stroškov.