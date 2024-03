Prvi trije so v cilj prikolesarili v istem času, tako kot tudi vsi preostali kolesarji v manjši skupini na čelu dirke. Četrti je bil Francoz Dorian Godon (Decathlon AG2R) pred rojakoma Axelom Lauranceom (Alpecin-Deceuninck) in Remyjem Rochasom (Groupama-FDJ).

Pogačar si je tako pridobil še šest bonifikacijskih sekund, Schultz pa deset in bo tako torkovo drugo etapo začel kot vodilni, z dvema sekundama prednosti pred Pogačarjem, ki je dve sekundi ujel še na vmesnem sprintu.

Avstralec, ki je prišel do prve zmage v svetovni seriji kolesarstva, je manj kot kilometer pred ciljem preizkušnje presenetil z napadom in nato v ciljnem vzponu zadržal prednost pred Pogačarjem, ki je z napadom začel nekoliko kasneje. Slovenec se je moral kljub odločnemu sprintu na koncu za las zadovoljiti z drugim mestom.

"Bil je lep dan, zelo sem užival na teh cestah, vremenu, dober peloton. Ekipa je trdno delala, vsi so opravili zelo dobro delo. Na koncu sem se uštel, razliko do Schulza bi moral pokriti takoj in ne čakati na nekoga drugega. Na žalost sem predolgo razmišljal. Nick si je zaslužil to zmago, kako je odvozil zadnji kilometer je bilo res impresivno. Uspel mi je zelo dober sprint, zelo dobro sem se počutil. Danes sem želel zmagati za ekipo, ampak sem bil malo prekratek," je za organizatorje dirke današnjo etapo pokomentiral Pogačar.

V Kataloniji nastopa tudi Domen Novak, ki pri UAE Team Emirates opravlja vlogo pomočnika svojemu rojaku. Današnjo etapo je sklenil na 151. mestu z zaostankom 15:01 minute.

V torek bo na sporedu druga etapa od Mataroja do Vallterja, dolga 186,5 km. Začela se bo ob 11.55.