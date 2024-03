Ljubljanski mestni svetniki bodo na seji 25. marca med drugim obravnavali dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje, kjer je bila nekoč drevesnica južno od Litijske ceste. Lastnik večine zemljišč na tem območju in pobudnik za izdelavo prostorskega načrta je družba KPL. Dopolnjeni osnutek kaže, da želi KPL to območje pozidati s poslovno-trgovskimi in večstanovanjskimi stavbami, ki bi poleg pritličja imele še največ dve nadstropji in terasno etažo. Višina venca terasne etaže ne bo smela presegati štirinajst metrov.

Prostorski akt predvideva gradnjo šestih trgovsko-poslovnih stavb na severu tega območja pri Litijski cesti. Dokumentacija kaže, da bo moral investitor gradnjo objektov za več metrov umakniti od Litijske ceste, da bo zagotovljen rezervat za morebitno širitev omenjene vpadnice v štiripasovnico. V pritličnih prostorih stavb, ki bodo obrnjeni proti Litijski cesti, dopolnjeni osnutek prostorskega akta predpisuje umestitev javnega programa. V teh trgovsko-poslovnih stavbah bi bila dovoljena tudi gradnja stanovanj, vendar zgolj v terasnih etažah. Med stavbami v tem prvem nizu so načrtovane tlakovane, parkirne in zelene površine.

Osem stanovanjskih blokov

Južno od trgovsko-poslovnih stavb je po dopolnjenem osnutku načrtovana gradnja osmih večstanovanjskih stavb, ki bodo prav tako imele pritličje, dve nadstropji in terasno etažo. Iz izhodišč za pripravo dopolnjenega osnutka izhaja okvirna ocena, da bi bilo v soseski mogoče zgraditi okoli 330 stanovanj. Niz trgovsko-poslovnih objektov vzdolž Litijske ceste naj bi deloval kot protihrupna ovira, ki varuje stanovanjske bloke predvsem pred prometnim hrupom. Ti bodo zgrajeni nad skupno garažno etažo, dostop vanjo pa bo urejen prek vstopno-izstopne zapornice na severnem delu območja. »Na zelenih površinah med večstanovanjskimi stavbami je treba urediti otroška igrišča, površine za rekreacijo in površine za druženje stanovalcev,« piše v dopolnjenemu osnutku prostorskega načrta. Ta določa tudi, da bi moral investitor na vseh objektih, ki imajo ravno streho s površino več kot 300 kvadratnih metrov, urediti zeleno streho v obsegu najmanj 75 odstotkov neto površine strehe, pri čemer pa ta površina ne sme biti manjša kot 300 kvadratnih metrov.

Če bo mestni svet podprl dopolnjeni osnutek, bo mestna občina prostorski akt javno razgrnila za najmanj 30 dni. V tem času bodo občani lahko dali svoje pripombe in predloge na razgrnjeni prostorski dokument. Nato bo mestna uprava odgovorila na vsako pobudo oziroma pripombo in pripravila končni predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo moral ponovno pridobiti podporo večine v mestnem svetu.

Načrti tudi na Viču

Priprava prostorskega načrta za območje nekdanje drevesnice Rast poteka že od aprila 2021, ko je župan Zoran Janković podpisal sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje. Velja omeniti, da je v pripravi še en podrobni prostorski načrt, katerega pobudnica je družba KPL. Gre za območje ob Tbilisijski cesti nasproti Centra Interspar Vič, kjer ima KPL trenutno sedež. Sklep o začetku priprave tega prostorskega akta je po pooblastilu Jankovića konec leta 2020 podpisal podžupan Aleš Čerin, a kljub temu do mestnega sveta še ni prišel niti dopolnjeni osnutek.

Na Tbilisijski gre sicer za nekoliko manjši zemljiški kompleks kot ob Litijski cesti. A tudi na tej lokaciji si KPL želi graditi trgovsko-poslovne in večstanovanjske stavbe. Je pa na tem območju skladno z izvedenim delom občinskega prostorskega načrta dovoljena gradnja stavb s pritličjem, štirimi nadstropji in terasno etažo.

Družbo KPL smo zaprosili za dodatne informacije glede navedenih gradbenih načrtov ob Litijski in Tbilisijski cesti, vendar odgovorov do včeraj nismo prejeli. KPL doslej v Ljubljani ni nastopal kot investitor, niti izvajalec visokih gradenj. Predvsem je nastopal v funkciji pogodbenega gradbinca pri prenovi in novogradnji cest in trgov, od leta 2006 pa ima z Mestno občino Ljubljana sklenjeno dvajsetletno koncesijsko pogodbo o zimski službi in letnem vzdrževanju občinskih cest.