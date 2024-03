V stavkovnem odboru zahtevajo, da se pogajanj 21. marca udeleži tudi predsednik vlade Robert Golob, saj verjamejo, da bo njegova prisotnost prispevala k boljšemu razumevanju in reševanju ključnih vprašanj. Od njega pričakujejo enako odzivnost in pozornost, kot so je deležne stavke drugih pomembnih sektorjev..

Neodzivnost premierja bodo razumeli kot pomanjkanje resnične volje za reševanje stavkovnih zahtev operaterjev, ki opravljajo ključno vlogo v centru za obveščanje in regionalnih centrih za obveščanje.

Stavkajoči operaterji in sindikat so mnenja, da predlagane rešitve vladne pogajalske skupine ne zadostujejo za sklenitev ustreznega stavkovnega sporazuma. Glede tega so posebej izpostavili nezadovoljstvo z umestitvijo delovnih mest operaterjev v centrih za obveščanje primerljivo z ostalimi dispečerji. Zato od vladne pogajalske skupine nadalje pričakujejo, da jim predstavi predlog, kako bo obrambno ministrstvo uvrstilo delovno mesto dispečerja 112 v plačne razrede.