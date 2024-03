»Kaj pa eskalacija?« v zaključku filma Batman na začetku zamaskiranega junaka vpraša policijski komisar Gordon. »Mi začnemo nositi polavtomatsko orožje, zato oni kupijo avtomatsko. Mi začnemo nositi kevlar, zato oni kupujejo naboje, ki ga prebijejo.« Gre za enega najbolj naravnih pojavov, zato si gre v vseh vidikih udejstvovanja zapomniti: vsak poizkus pridobivanja prednosti z razmišljanjem izven običajnih okvirjev ima le kratko okno za uspeh, preden se okolje na nove okoliščine prilagodi, prednost pa se izgubi. Kako to deluje, zadnja leta spoznavajo tudi vozniki športnih terencev, ki so želeli gledati z viška na soudeležence v prometu, medtem pa ugotovili, da postajajo del sivega povprečja. Takšna eskalacija ima tudi drugačen učinek. Karavani, ki so bili v moji mladosti simbol najbolj generičnega in dolgočasnega družinskega avtomobila, so v kontrastu z jeklenimi napihnjenci dejansko pričeli vzbujati občutke športnosti. Pomaga tudi, če gre za karavana znamke Cupra.

Zunanji dizajn Cuprinega leona v karavanski izvedbi je lahko izredno diskreten ali pa zelo športno agresiven. Odvisno od izbora barve. Testna bela različica sodi med bolj krotke. V rdeči ali kakšnem od odtenkov sive znajo kontrasti podrobnosti, prelomljene linije in krivulje priti do večjega izraza. Izbira je stvar okusa. Ker je bela barva brez doplačila, gre Cupra tu na roke zlasti ljubiteljem manj vpadljivega dizajna. V notranjosti medtem na svoj račun pridejo pristaši Cuprinih oblikovalskih prijemov. Mešanica plastike in oblazinjenja z okrasnimi šivi bakrene barve daje soliden vtis. Tudi odlagalnih površin za družinske namene je dovolj. Volanski obroč ne pretirava z gumbi za ukaze, a z njimi tudi ne varčuje. Bolj kočljivi so bakreno obarvani poudarki okoli zračnih šob in na volanu. Verjetno bodo bolj privlačili mlajše kot starejše, čeprav se tudi ljubitelji igričarskega dizajna počasi starajo. Redki bodo verjetno navdušeni nad odsotnostjo konkretnih fizičnih gumbov za klimo. Tablica potovalnega računalnika medtem ponuja ključne funkcije. Pregleden in informativen je tudi zaslon za volanom. K športnemu občutku v notranjosti medtem prispevajo zlasti sedeži z integriranim vzglavnikom. So udobni in nudijo oporo tudi ob strani. Za tista dirkanja po ovinkih, ko ste družino pustili doma.

Ker gre primarno za družinski avto, ne gre zanemariti niti prednosti vrat, ki se odpirajo na široko. Kdor se je kdaj mučil z odpenjanjem otroških stolčkov z isofix kavljev ali pa poizkušal pripeti varnostni pas čez otroški stolček, ve, da je vsaka dodatna stopinja odprtih vrat zlata vredna. Karavanska oblika pripomore k temu, da bo zadaj dovolj prostora tudi za odrasle glave. Dolžina 466 centimetrov z medosno razdaljo 268 centimetrov medtem pomeni, da je v avtu dovolj prostora za noge zadaj, hkrati pa ostaja relativno okreten med vožnjo v mestu. Zgledna je tudi prostornina prtljažnika. Ta znaša kar 620 litrov oziroma 1600 litrov s podrtimi zadnjimi sedeži. Povsem dovolj za družinske počitnice. Hkrati lahko na avto priklopimo še 1,5 tone težko prikolico.

Vse našteto so stvari, ki jih lahko brez slabe vesti delite s svojimi odgovornimi in zmernimi partnerji ali partnericami. So pa tudi stvari, ki jih lahko malce zamolčite. Med njimi, da ima avto tudi dejansko dokaj športno oziroma zabavno plat. Med drugim zvok, ko pohodimo pedal za plin. Tedaj leon pokaže, da ni mucka. Zarjove dovolj glasno, da vozniku zaigra srce, ne pa tako glasno, da bi se otroci na zadnjih sedežih prebudili. Gre za učinek 1,5-litrskega 4-valjnika z blago hibridno pomočjo. Avto sicer premore 150 konjev (110 kW) in 250 Nm navora pri 1500 vrtljajih na sekundo. Če je treba, lahko doseže 216 km/h. Do stotice medtem pospeši v solidnih 8,9 sekunde. Sedemstopenjski samodejni menjalnik praviloma preklaplja dovolj neopazno za običajnega uporabnika. Tudi tedaj, ko se odloči za prehitevanja. Za družinski proračun medtem pride prav solidna poraba, ki v mešani vožnji znaša okoli 7,2 litrov na 100 kilometrov, kar je glede na dolžino in prostornino avtomobila dober rezultat. Pol tone manj od primerljivo velikih športnih terencev se pozna.

Relativno nizka lega med vožnjo vzbuja prijetne občutke, avto pa je hkrati nezakompliciran za vožnjo in zabavno agilen, ko je to potrebno. Praktičnost, varčnost, sprejemljiva estetika in nekaj športne zabavnosti bodo kupca stale 34.264 evrov, za kar dobi še serijsko ogrevane sprednje sedeže, tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje, električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali ter žaromete full LED.