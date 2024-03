Dela za novo stalno razstavo o Pablu Picassu so izbrali iz približno 200.000 predmetov, ki so shranjeni v slikarjevih arhivih in vključujejo okrog dva tisoč slik in več kot enajst tisoč risb, ki jih je Picasso dokončal v svojem življenju. Predstavljena so vsa ključna obdobja Picassovega ustvarjanja, od modrega, rožnatega, kubističnega do nadrealističnega ter obdobja, ki sta ga zaznamovala kolaž in keramika. Muzej se ponaša kot edina ustanova, ki lahko sledi Picassovemu razvoju, od samega začetka njegovega slikanja do njegove smrti leta 1973.

Eno sobo so v celoti posvetili slikarki in pisateljici Françoise Gaime Gilot, ki je umrla junija lani v starosti 101 leto. S Picassom je živela deset let, do leta 1953, in imela z njim dva otroka. Bila je njegova edina dolgoletna partnerica, ki se ji je uspelo zoperstaviti njegovemu pogosto tiranskemu vedenju do žensk ter se hkrati uveljaviti kot umetnica. Njena dela so na ogled v Metropolitanskem muzeju in MoMA v New Yorku. Njena knjiga Živeti s Picassom iz leta 1965 je javnosti prvič predstavila temnejše in bolj sebične plati značaja sicer slovitega slikarja. »Ker je veliko Picassovih del ob 50. obletnici njegove smrti leta 2023 potovalo po svetu, se zdi ponovna postavitev v Parizu kot njegova vrnitev domov,« je dejala direktorica muzeja Cecile Debray.