»Visoke vode so avgusta odnašale vse mogoče- od tovornjakov in izruvanih dreves do osebnih predmetov, industrijskih orodij,« so sporočili iz društva. Pri tem so dodali, da so večji odpadki bili odstranjeni že nekaj dni prej s sodelovanjem družbe Nivo eko, ki je koncesionar za urejanje vodotokov na tem območju.

Veliko število prostovoljcev pa je bilo potrebnih za odstranjevanje predvsem množice manjših odpadkov, med katerimi je prednjačila plastika. Poleg številnih domačinov so se akcije udeležili tudi kajakaši in ribiči iz vse Slovenije, saj so ti lahko dosegli in počistili tudi najbolj nedostopne dele vodotokov. Poleg posledic poplav so prostovoljci sanirali tudi posledice človeške malomarnosti, saj so odstranili tudi večje število črnih odlagališč.

Obširna akcija je sicer potekala v vseh sedmih občinah Zgornje Savinjske doline – Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Solčava. Akcija je bila zelo uspešna, a kljub vsemu niso uspeli odstraniti vseh odpadkov. Organizatorji so že napovedali ponovitev akcije in njeno razširitev na celotno porečje Savinje.