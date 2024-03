Edini Slovenec je z zaostankom 2,47 sekunde po prvi vožnji zasedal 10. mesto. V finalu je moral napasti, če je želel izboljšati svojo končno razvrstitev v veleslalomskem seštevku. A se mu napad na stopničke na soljeni progi ni izšel po načrtih, saj nikakor ni razvil hitrosti. Prvič v sezoni na veleslalomski tekmi ni osvojil točk.

Kranjec je sezono končal kot peti veleslalomist sezone. Do finala sezone je zbral 347 točk. In toliko jih ima tudi po današnji tekmi. Kranjec je vse točke osvojil v veleslalomu. Osvojil je manj točk kot lani, ko je sezono z izkupičkom 464 točk končal na tretjem mestu v veleslalomskem seštevku ter se prvič v karieri zavihtel med najboljše tri v eni od končnih razvrstitev sezone.

»V drugo sem res želel napadati, dati vse, ampak enostavno nisem razvijal hitrosti. Zagotovo danes nisem zadovoljen, pa tudi za naprej moram malo bolj naštudirati takšne razmere, da bom lahko bližje,« je imel po tekmi mešane občutke Kranjec.

Slovenski veleslalomski as v spomladanskih razmerah »nima hitrosti za nekaj več«. »Vseeno pa sem mislil, da bom kakšno desetinko hitrejši. Po eni strani mi je žal, po drugi strani pa niti ne, ker sem vseeno dal svoj maksimum danes,« je dejal.

Najboljši slovenski alpski smučar je vseeno sezono še šestič v karieri in tretjič po vrsti končal v elitni veleslalomski sedmerici. Po zaslugi Kranjca, ki je poskrbel za vse moške veleslalomske točke v iztekajoči se sezoni, ima Slovenija osmo sezono po vrsti tekmovalca v prvi veleslalomski jakostni skupini.

Trenutno se kot edini Slovenec v sezoni 2023/24 ponaša s stopničkami. Trikrat je bil tretji, dvakrat v Alta Badii nato še na nočni tekmi v Schladmingu.

Mali kristalni globus za zmago v razvrstitvi je že pred finalom pripadel Odermattu. Izjemni Švicar je kralj veleslalomov, status, ki ga je pridobil z neprekinjenim nizom 12 zaporednih veleslalomskih zmag, devet jih je nanizal od decembra.

Ni pa slavil na vseh veleslalomih v sezoni. Danes je zmagal "napačni" Švicar. Meillard je v finalu kot drugi po prvi vožnji prevzel vodstvo in ga ubranil po odstopu Odermatta.

Švicar si je z današnjo zmago zagotovil tudi drugo mesto v končni razvrstitvi discipline. Za rojakom na vrhu, ki je osvojil 900 točk, je na desetih veleslalomih zbral 432 točk manj. Tretje mesto v seštevku je pripadlo danes osmemu Hrvatu Filipu Zubčiću (402 točk), četrti je Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je tekmo končal na petem mestu.

Drugo mesto na tekmi je osvojil peti po prvi vožnji Joan Verdu iz Andore (+0,71), tretji je bil Švicar Thomas Tumler (+0,79), ki je po prvi vožnji zasedal osmo mesto.

V nedeljo bo v Saalbachu še zadnji moški slalom sezone.

Odermatt si je že predčasno zagotovil veliki kristalni globus za skupno zmago. Na vrhu ima daleč največ točk, in sicer 1902. Pred zadnjimi tremi tekmami sezone slalomom, superveleslalom in smukom je drugi Meillard z 943 točkami. Odermatt vodi tudi v seštevku smuka in superveleslaloma.

Tretji je Manuel Feller iz Avstrije (872), ki si je po odpovedi pokala Vitranc predčasno zagotovil zmago v slalomskem seštevku sezone.