Hamasove oblasti v Gazi so v petek dopoldne sporočile, da je v 24 urah v izraelskih napadih umrlo 149 ljudi, od 7. oktobra vsega skupaj 31.490, vsaj dvajset oseb pa ponoči v streljanju izraelske vojske na množico civilistov na severu Gaze ob razdeljevanju humanitarne pomoči. A Izraelci trdijo, da so na množico streljali oboroženi Palestinci. Že konec februarja je umrlo 118 civilistov na severu Gaze ob razdeljevanju hrane, ker je nanje streljala izraelska vojska, ki je trdila, da se je samo branila.

Novi predlog brez podpore

Hamas je v Katarju predstavil nov predlog za premirje: v prvi fazi bi izpustil vse ženske, mladoletne, bolne in starejše talce v zameno za osvoboditev določenega števila Palestincev iz izraelskih zaporov. Šele v drugi fazi bi sledil umik izraelske vojske iz Gaze. Obenem Hamas zahteva trajno premirje. To dvoje pa je za vlado Benjamina Netanjahuja nesprejemljivo.

Kljub tem »nerealističnim zahtevam Hamasa« bo v Katar na pogajanja o premirju poslala delegacijo. Sicer je Netanjahu zdaj izjavil, da pritisk Katarja na Hamas kaže učinke. Še naprej pa grozi z ofenzivo na Rafo, kjer je zadnje večje oporišče Hamasa, a tudi 1,5 milijona beguncev, za katere Netanjahu pred začetkom ofenzive obljublja evakuacijo, a ne pojasnjuje, kam naj bi jih evakuirali.

Pritisk ZDA narašča

Netanjahu je sicer pod čedalje večjim pritiskom ZDA, ki zahtevajo premirje in omogočanje humanitarne pomoči. Zdaj je voditelj demokratske večine v senatu Chuck Schumer, ki kot Jud že vseskozi podpira Izrael, zahteval nove volitve v Izraelu, ker je »Netanjahu glavna ovira do miru«. Predsednik ZDA Joe Biden je pohvalil njegov govor v senatu. A Izraelu še naprej pošiljajo strelivo, ki ubija predvsem palestinske civiliste in otroke. Teh dobav Biden niti ne pogojuje s tem, da bi Izrael dovolil vstop v Gazo tisočim tovornjakom s humanitarno pomočjo, ki čakajo na meji z enklavo v Egiptu in Izraelu. Za ZDA je veliko ponižanje, da namesto tega pošiljajo Palestincem hrano s padali iz zraka.