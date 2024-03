Trije klubi iz Španije, po dva iz Anglije in Nemčije ter eden iz Francije so včeraj nestrpno pričakovali žreb četrtfinalnih parov nogometne lige prvakov, kjer bodo gledalci videli spektakularne obračune. V središču zanimanja bo spopad težkokategornikov Reala Madrid in Manchestra Cityja. Kluba sta se v zadnjih dveh sezonah pomerila v polfinalu. Predlani je bil uspešnejši Real Madrid, ki je po porazu na prvi tekmi v gosteh s 3:4 na povratni zaostajal z 0:1, a s sanjskim preobratom izsilil podaljšek z goloma Rodryga v 90. in 91. minuti, delo pa je z zadetkom dokončal Benzema ter nato osvojil 14. naslov evropskega prvaka. Lani je bil uspešnejši Manchester City, ki je po remiju v Madridu (1:1) na povratni tekmi povsem nadigral špansko moštvo (4:0) in osvojil prvi naslov evropskega prvaka. Ker ima Manchester City trenutno sloves najboljše ekipe na svetu, si ga nihče ni želel za tekmeca.

»To bosta dve veličastni tekmi za gledalce. Med seboj se odlično poznamo, ne bom govoril o odlikah Manchestra Cityja. Upam, da bomo kos nalogi. Na prvi tekmi na domačem stadionu Santiago Bernabeu moramo doseči dober rezultat, da ga bomo na gostovanju ubranili. Tekmec bo zahteven, mi bomo morali pokazati vse, kar znamo, nato bomo videli, kaj se bo zgodilo. Vse ekipe, ki so v četrtfinalu, so zelo kakovostne, izenačenost je velika, odločajo malenkosti, vsak lahko postane prvak. Manchester City ima zelo kakovostno ekipo, a tudi mi imamo zelo dobro zasedbo,« je žreb komentiral eden izmed direktorjev Reala Emilio Butragueno.

Jan Oblak, ki je ostal edini Slovenec v ligi prvakov, se bo z Atleticom Madrid pomeril z Borussio Dortmund. »Najbolj ponosni smo, da smo med osmerico, škoda, da povratne tekme ne bomo igrali doma, saj so naši navijači izjemni, kar so dokazali proti Interju,« je izpostavil direktor Atletica Carlos Bucero, medtem ko Nemci menijo, da so možnosti 50:50. Tekmec Arsenala, ki je po 12 letih znova v četrtfinalu, bo Bayern. Serijski nemški prvak je bil v preteklosti nerešljiva uganka za Londončane. Dvoboj Barcelone in PSG bo klasika lige prvakov, saj sta se doslej med seboj pomerila že 14-krat.

Pari četrtfinala lige prvakov: Arsenal – Bayern, Atletico Madrid – Borussia Dortmund, Real Madrid – Manchester City, PSG – Barcelona. Prve tekme bodo 9. in 10. aprila, povratne 16. in 17. aprila. Para polfinala: Atletico Madrid/Borussia Dortmund – PSG/Barcelona, Arsenal/Bayern – Real Madrid/Manchester City. Prvi tekmi bosta 30. aprila in 1. maja, povratni 7. in 8. maja, finale pa 1. junija v Londonu.

Pari četrtfinala evropske lige: Milan – Roma, Liverpool – Atalanta, Bayer Leverkusen – West Ham, Benfica – Marseille. Prve tekme bodo 11. aprila, povratne 18. aprila. Para polfinala: Benfica/Marseille – Liverpool/Atalanta, Milan/Roma – Bayer Leverkusen/West Ham. Prvi tekmi bosta 2. maja, povratni 9. maja, finale pa 22. maja v Dublinu.

Pari četrtfinala konferenčne lige: Brugge – PAOK, Olympiacos – Fenerbahče, Aston Villa – Lille, Viktoria Plzen – Fiorentina. Prve tekme bodo 11. aprila, povratne 18. aprila. Para polfinala: Aston Villa/Lille – Olympiacos/Fenerbahče, Viktoria Plzen/Fiorentina – Brugge/PAOK. Prvi tekmi bosta 2. maja, povratni 9. maja, finale pa 29. maja v Atenah.

Olimpija je v Šiški nazadnje zmagala leta 2019 V prvi slovenski nogometni ligi bodo odigrali tekme 27. kroga, s katerimi bodo sklenili drugo tretjino prvenstva. Medtem ko je boj za naslov prvaka odločen, saj ima Celje deset točk prednosti pred Olimpijo, se obeta prava grozljivka v bitki za obstanek. Pred izpadom trepeta kar polovica klubov prve lige (Mura, Domžale, Rogaška, Aluminij, Radomlje), saj so med šestim in desetim mestom le tri točke razlike. V središču zanimanja bo ljubljanski mestni derbi. Bravo se brezkompromisno bori z Mariborom za tretje mesto, ki še vodi v Evropo. Majhno igrišče v Šiški je strup za Olimpijo, saj na njem redno izgublja in v mestnih derbijih doživlja prave katastrofe. Olimpija je zadnjič zmagala na gostovanju v Šiški 1. decembra 2019. Tekma bo razkrila stanje duha v slačilnici Olimpije, potem ko je v devetih dneh z remijema na prvenstvu in porazom v pokalu naivno zapravila vse možnosti za ubranitev dvojne lovorike. Vodstvu kluba se je maščevalo, ker zamuja z izplačilom premij in bonusov, saj so tujci prišli v Ljubljano predvsem služit denar. Tekmi Domžale – Aluminij in Rogaška – Mura bosta klasična derbija neposrednih tekmecev za obstanek. Med njimi delnice najbolje kotirajo Rogaški, ki je s 14 točkami celo najuspešnejše moštvo pomladi. Pravo nasprotje so Domžale s petimi porazi in enim remijem, kar pod vprašaj spravlja trenersko kredibilnost trenerja Dušana Kosića. Tudi nova trenerja Mure Anton Žlogar in Kopra Aleksandar Radosavljević zaostajata za pričakovanji, potem ko sta zapustila varni selektorski službi mlajših reprezentanc pod okriljem NZS. Pari 27. kroga v 1. SNL, danes ob 15. uri: Bravo – Olimpija, ob 20.15: Domžale – Aluminij, jutri ob 13. uri: Rogaška – Mura, ob 15. uri: Celje – Radomlje, ob 17.30: Maribor – Koper. Pari 21. kroga v 2. SNL, včeraj: Krka – Ilirija X:X, danes ob 15. uri: Dravinja – Gorica, Dekani – Fužinar, Bilje – Beltinci, ob 17.30: Nafta – Primorje, nedelja ob 15. uri: Grosuplje – Tolmin, Slovenska Bistrica – Triglav, ob 17. uri: Rudar – Tabor.