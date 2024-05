»Še en ruski balistični napad na Odeso,« je na družbenem omrežju Telegram sporočil Truhanov in dodal, da je bilo ranjenih najmanj 13 ljudi.

Guverner regije Odesa Oleg Kiper je prav tako na omrežju Telegram sporočil, da je bilo v napadu ranjenih 14 ljudi, poškodovana pa da je bila civilna infrastruktura, vključno s poštnimi skladišči.

V skladiščih je bilo sicer v času napada 18 ljudi, a so se vsi pravočasno zatekli v zaklonišče, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Odesa ob Črnem morju je bila ta teden že tarča vrste ruskih napadov, ki so zahtevali mrtve in ranjene. V ponedeljek je bilo ubitih pet ljudi, več kot 20 pa ranjenih, sredin napad z balističnimi raketami pa je po navedbah oblasti zahteval najmanj tri mrtve in tri ranjene.

Ob tem je Ukrajina Rusijo tudi obtožila uporabe kasetnega streliva v napadih na mesto, ki velja za eno ključnih za ukrajinski izvoz.