Vreme: Spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami

Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, več sonca bo na vzhodu. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, v severozahodni Sloveniji okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.