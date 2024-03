Dobrodošli v Sloveniji prihodnosti

“Zabeleženih je več kot šestdeset tisoč nezakonitih vstopov v državo. Povečanje kapacitet centra za azilante na Obrežju poteka kljub nasprotovanju lokalne skupnosti!« je z mastnim naslovom zagnal preplah konservativni družbenopolitični časopis Domovina, ko je objavil, da se je število pridržanih nezakonitih migrantov v Sloveniji lani skoraj podvojilo. Po podatkih slovenske policije je v državo vstopilo 60.587 oseb in vsi so seveda prišli iz Hrvaške. In skoraj vsi, brez izjeme, so izrazili željo, da bi zaprosili za azil v Sloveniji, preden nadaljujejo pot proti zahodu Evrope.