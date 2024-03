»Izpisala sem se iz Fidesa. To sem nameravala že dolgo, saj me ta sindikat že dolgo ne predstavlja več. Mislim, da tudi večino slovenskih zdravnic in zdravnikov ne. Resnici na ljubo velika večina njih ni niti vanj včlanjena.« Tako svoje pismo javnosti začenja Tatjana Dolhar, zdravnica internistka. Njeno pismo je bila na našem portalu dnevnik.si najbolj brana objava preteklega tedna.

Preberite ga: Nismo vsi Fides

Ruska vojska na meji s Finsko

Ruski državni mediji so objavili triurni pogovor s predsednikom Vladimirjem Putinom, med katerim je spregovoril tudi o možnosti razmaha rusko-ukrajinske vojne: »Z vojaško-tehničnega vidika smo seveda pripravljeni,« je dejal. Po vstopu Finske v Nato pa je napovedal, da bo poslal vojake na finsko mejo.

Povzetek pogovora z Vladimirjem Putinom: Val napadov z droni v Rusiji, Putin napovedal napotitev vojakov na mejo s Finsko

Zanimivi tržaški kvadrati

Kupiti stanovanje v Trstu? Zakaj pa ne! Čeprav so se cene v zadnjem obdobju nekoliko dvignile, so še zmeraj precej nižje kot v Sloveniji. Za nasvet smo vprašali Aleša Čakša, novinarja, urednika, pisatelja ter modnega oblikovalca: povprašali smo ga o razlogih za nakup stanovanja v Trstu, o prednostih in morebitnih slabostih, o stvareh, na katere moramo biti pozorni, ko se podamo v ta podvig: Nakup stanovanja čez mejo: zanimivi tržaški kvadrati

Še en primer nepravilnosti pri zdravljenju

Zunanja izredna strokovna nadzora v Splošni bolnišnici Ptuj in UKC Maribor sta potrdila več nepravilnosti pri obravnavi pacientke, ki je po številnih, skoraj neverjetnih zapletih po zdravljenju vnetja žolčnih kanalov in odstranitvi žolčnih kamnov nazadnje umrla zaradi zastoja srca. Strokovna komisija med drugim ugotavlja, da je bolnica najverjetneje doživela septični šok, ki pa ga zdravnica ni prepoznala.

Preberite: Bolnica umrla, ker zdravnica ni prepoznala septičnega šoka?

Drama na Bavarskem dvoru

Triindvajsetletni Ljubljančan je v sredo popoldne povzročil preplah na Bavarskem dvoru. Z nožema v rokah in vizirjem, poveznjenim čez obraz, je stal pred tamkajšnjo lekarno. Nazadnje se je vendarle predal policistom, ti pa so ogorčeni nad očitki, da so ravnali nestrokovno: 23-letnik že drugič strašil z noži.