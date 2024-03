Mina, ki je ležala v lošinjskem akvatoriju, je bila po navedbah hrvaške policije relativno velika in vkopana v blatno morsko dno. Ker je bilo ni mogoče uničiti na kraju samem, so jo danes premestili in nato okoli 13. ure tudi uničili.

Akcija premestitve in nevtralizacije mine se je ob zvokih siren policije in gasilcev začela okoli 6. ure.

Območje zaliva Čikat na otoku Lošinj so zaradi varnosti prebivalcev razdelili na dve območji, rdeče in rumeno. Iz rdeče cone so prebivalce evakuirali že v sredo zvečer, v rumeni pa so ob upoštevanju navodil lošinjskega štaba civilne zaščite prebivalci lahko ostali.

Zaradi dodatne varnosti so na tem območju do uničenja mine prepovedali tudi cestni, pomorski in zračni promet.